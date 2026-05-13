《周處除三害》超強班底回歸 阮經天再戰王淨踏復仇之路

阮經天在《沉默的審判》中挑戰高難度的人格分裂。（黃人有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影集《沉默的審判》由黃精甫自編自導，傾力打造神級劇本，找來電影《周處除三害》原班人馬阮經天、王淨、陳以文、袁富華強勢回歸，聯合台灣實力派演員，包括賈靜雯、張孝全、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、葉全真，挑戰善惡矛盾的黑暗復仇。

薛仕凌演出《沉默的審判》。（黃人有限公司提供）

《沉默的審判》自從公布以來，超強的演員陣容及充滿懸念的概念預告，便成為話題之作。今天公布前導預告中呈現出黃精甫導演標誌性的強烈影像色彩，畫面以強烈的暗紅色開始，以他擅長的動作懸疑風格，描寫角色之間的怨恨與道德清算。

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王淨在《沉默的審判》中挑戰高難度的人格分裂。（黃人有限公司提供）

金馬影帝阮經天和王淨在劇中挑戰高難度的人格分裂，預告中可以一窺兩個角色多個截然不同的人格表現，兩人一開始被展現極度衝擊力的劇情，阮經天一把將王淨的頭壓在桌上，便吸住了觀眾的目光，而眾演員表現張力十足，讓劇迷更加好奇劇情走向。《沉默的審判》以高規格製作，分別於台灣及北海道取景，破格刻劃一發不可收拾的瘋狂復仇，將在今年於Netflix、優酷全球同步播出。

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