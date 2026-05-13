川普啟程赴中 486先生：美國不會放棄台灣

美國總統川普12日下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。（彭博）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普昨（12）日下午啟程前往中國訪問，將會晤中國國家主席習近平。他離開白宮前向媒體表示，雙方都期待他與習近平會面，強調「許多好事即將發生」；川普也提及，他相信中國的關鍵盟友俄羅斯將與烏克蘭達成共識，烏克蘭戰爭、伊朗戰爭很快都將結束。

綜合媒體報導，川普12日下午從白宮搭乘直升機前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），登上總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往中國進行國是訪問。

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團購電商名人「486先生」陳延昶隨即在臉書發文表示這幾天很多人開始擔心，美國會不會把台灣當成談判桌上的一顆棋子，甚至為了自己的利益，最後選擇放棄台灣，他不認為事情會這麼簡單。

486先生分析台灣對美國來說，絕對不是一個可以隨便丟掉的小角色，「台灣位在第一島鏈最關鍵的位置，一旦台灣出事，影響的不只是台灣自己，而是整個西太平洋的安全布局；日本、韓國、菲律賓、關島，甚至美國在印太地區的戰略部署，都會受到巨大衝擊。」

他指出台灣的價值，不光是因為民主自由的國家，更因為台灣本身就是美國印太戰略裡非常重要的一個支點，「再來，台灣的科技、半導體、電子製造與供應鏈能力，也是美國目前非常需要的；全世界都知道，AI、先進晶片、伺服器、電子零組件，很多關鍵能力都和台灣有關。美國可以嘴巴上說要降低對台灣的依賴，但現實上，在短時間內，美國不可能真的離開台灣。」

還有一點486先生覺得更重要：「如果美國真的放棄台灣，那全世界的盟友都會看在眼裡。日本會怎麼想？韓國會怎麼想？菲律賓、澳洲、歐洲盟友又會怎麼想？美國如果連台灣都可以放棄，那其他盟友還敢完全相信美國嗎？」

486先生臉書全文：

川普即將出訪中國，準備和習近平碰面。這幾天很多人開始擔心，美國會不會把台灣當成談判桌上的一顆棋子，甚至為了自己的利益，最後選擇放棄台灣。

我個人不認為事情會這麼簡單。

台灣對美國來說，絕對不是一個可以隨便丟掉的小角色。台灣位在第一島鏈最關鍵的位置，一旦台灣出事，影響的不只是台灣自己，而是整個西太平洋的安全布局。日本、韓國、菲律賓、關島，甚至美國在印太地區的戰略部署，都會受到巨大衝擊。

尤其日本在新首相高市早苗上台後，對台灣安全與日本安全之間的連動，已經看得更清楚。台灣如果出事，日本不可能置身事外。從沖繩、與那國島、石垣島，到整個西南諸島，台海穩定本來就跟日本國防安全連在一起。面對中國，如果日本無法跟台灣形成更緊密的戰略合作，那日本自己也會非常辛苦。

所以台灣的價值，不光是因為我們是民主自由的國家，更因為台灣本身就是美國印太戰略裡非常重要的一個支點。

再來，台灣的科技、半導體、電子製造與供應鏈能力，也是美國目前非常需要的。全世界都知道，AI、先進晶片、伺服器、電子零組件，很多關鍵能力都和台灣有關。美國可以嘴巴上說要降低對台灣的依賴，但現實上，在短時間內，美國不可能真的離開台灣。

還有一點我覺得更重要。

如果美國真的放棄台灣，那全世界的盟友都會看在眼裡。日本會怎麼想？韓國會怎麼想？菲律賓、澳洲、歐洲盟友又會怎麼想？

各位，你想想，美國如果連台灣都可以放棄，那其他盟友還敢完全相信美國嗎？

所以這不是單純台灣會不會被放棄的問題，而是美國自己的國際信用問題。美國如果失去盟友的信任，傷到的不是台灣而已，而是美國自己的全球領導地位。

日本一定會看。因為台灣如果被中國控制，日本等於第一線壓力暴增。韓國也會看，因為台海一旦不穩，東北亞供應鏈、航運、半導體、汽車與出口經濟都會受到衝擊。歐盟也會看，因為台海不是台灣自己的問題，而是全球供應鏈、晶片、航運與民主陣營信用的問題。

菲律賓跟越南更會看。菲律賓現在在南海跟中國的摩擦越來越多，越南也長期面對中國在南海的壓力。這些國家都想知道，美國到底會不會守住印太秩序。如果美國在台灣問題上退縮，中國在南海、東海、台海的膽子只會更大。

所以川普去中國，不只是美國跟中國兩個人的事情。周邊國家都在看，全世界也都在看。

不過，我也不會天真地認為，美國什麼事情都會站在台灣這邊。

重新回鍋的川普，我想大家已經非常熟悉他的手路跟風格。他可以嘴巴講得很好聽，說習近平是老朋友，說他很尊敬習近平，但你看這幾年，川普一拳一拳打在中國的痛點上，關稅、科技、晶片、供應鏈、投資限制，哪一樣不是讓中國壓力很大？

同樣做過生意的人，我很清楚川普是一個非常現實的商人型政治人物。

他這次去中國，當然不可能只是談理想、談民主、談價值。他一定會談貿易，談農產品，談美國的小麥、玉米、肉品，談美國企業的利益，談關稅，談投資，也談他自己想要拿回去對美國選民交代的成果。

所以我認為，川普不太可能真的放棄台灣，但他很可能會把台灣議題放進談判桌裡。

這兩件事要分開看。

美國不會輕易放棄台灣，因為放棄台灣，對美國自己的戰略利益傷害太大。但是美國一定會利用台灣，因為大國政治本來就是利益交換，沒有哪一個國家會純粹只為了道德和感情做決策。

所以台灣人真正要清醒的地方，不是每天幻想美國一定會救我們，也不是整天恐慌美國一定會賣掉我們。

真正重要的是，我們必須讓自己變得更重要。

國防要更強，科技要更強，經濟要更強，國際連結要更深。台灣要讓自己成為一個美國不能放棄、日本不能忽視、中國不敢輕易動手、世界供應鏈也離不開的關鍵力量。國際政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的保證，只有永遠的利益。

話說回來，全世界每一個國家，說穿了都在棋盤上。差別只是，有些國家只能當被搬動的棋子，有些國家可以影響棋局。

而川普這次訪中，也不只是美中台三方的問題，歐盟一定也會盯得很緊。因為歐盟自己的利益也被牽動。美中如果談貿易，歐盟會擔心中國過剩產能轉向歐洲，衝擊歐洲的電動車、電池、太陽能板、鋼鐵與機械產業。美中如果談稀土、晶片、AI與科技管制，歐盟也會擔心美國是不是只顧美國自己的利益，最後讓歐洲在關鍵原料與供應鏈上更被動。台海如果不穩，歐洲也不會沒事，因為全球航運、晶片、汽車、半導體設備、能源與通膨，全部都會受到影響。所以歐盟看川習會，不是只看熱鬧，而是在看自己的產業、安全與民主陣營的信任會不會被改寫。

日本會關心的事情會更直接，因為日本離台灣太近。

日本最關心第一件事，是台海安全。台灣如果出事，日本西南諸島、沖繩、與那國島、石垣島都會變成第一線。這不是抽象的國際政治，而是日本自己的國防壓力。

第二，日本會關心美國有沒有在台灣問題上退讓。因為如果美國讓中國覺得台灣可以被拿來交換，那日本會非常不安。日本會擔心下一個被中國壓迫的就是東海、釣魚台、南西諸島。

第三，日本會關心美中是否談到科技與供應鏈。日本自己有半導體設備、材料、精密機械、汽車、電池產業。美中若談出新的科技限制或供應鏈安排，日本企業一定會受到影響。

第四，日本會關心中國軍事擴張會不會因此更有底氣。如果川普對習近平太軟，中國在台海、東海、南海的軍事壓力可能會更強。這會直接影響日本國防預算、基地部署與美日安保合作。

第五，日本會關心美國還是不是可靠盟友。因為日本安全很大一部分建立在美日安保條約上。如果美國對台灣態度模糊到讓盟友不安，日本一定會重新評估自己的防衛能力，甚至加速軍事正常化。

你可以把日本段落改成這樣：

日本會看得更緊。因為對日本來說，台灣不是遠方的國際新聞，而是日本自己的安全問題。台灣如果出事，沖繩、與那國島、石垣島、西南諸島全部都會變成第一線。日本會關心川普有沒有在台灣問題上對中國退讓，也會關心美國是否仍然是可靠盟友。因為一旦美國讓中國覺得台灣可以被交易，那中國接下來在東海、釣魚台、南西諸島的壓力只會更大。日本也會關心美中怎麼談半導體、AI、晶片設備、稀土與供應鏈，因為這些都會直接影響日本的科技產業、汽車產業與國家安全。

所以這次川普訪習近平，全世界都站在自己角度在關心。

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