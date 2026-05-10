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娛樂 最新消息

（直擊）EXO當南韓伍佰給台粉唱 D.O.加場帶頭戰南北：看誰厲害

EXO首日與全場粉絲拿手幅大合唱，配飾還符合第一天條紋dress code。（Live Nation Taiwan提供）EXO首日與全場粉絲拿手幅大合唱，配飾還符合第一天條紋dress code。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團EXO今天（10日）在小巨蛋開唱，第二天更在巨型舞台 LED螢幕驚喜宣布高雄場加場，7月在南台灣連唱兩天，D.O.大喊「看台北、高雄誰比較厲害」，偶像帶頭「戰南北」，讓全場笑翻。

SUHO今天坦言，其實昨天狀態沒有調整到太好，「但是我今天聽到大家的歡呼聲，我覺得我調整到最好了，台北真棒！」他不但比出手指愛心，嘴巴超甜，大讚台粉又可愛，更提到粉絲自發性集體穿上粉紅色服裝，「感覺在演唱會結束前，可以成為一體，成為we are one！」

燦烈中文連發，開玩笑說「今天沒有安可」、「我要去吃飯了」、「我知道我很帥」，讓全場笑聲不斷。KAI舞力全開，賣力唱跳累倒在地，世勳則一度叫停翻譯，以韓文詢問大家是否幸福？表示與大家創造了很美好的回憶。

EXO燦烈（左起）、KAI、SUHO、D.O.、世勳以王者之姿登場，怎麼可以這麼帥？太不可思議了。（Live Nation Taiwan提供）EXO燦烈（左起）、KAI、SUHO、D.O.、世勳以王者之姿登場，怎麼可以這麼帥？太不可思議了。（Live Nation Taiwan提供）

今天同樣也有全場波浪舞，燦烈給全場粉絲270分，「我覺得你們做得比昨天還要好！」D.O.是化身「南韓伍佰」，叫粉絲唱歌給他聽，一連給粉絲出了超多難題，包括《Peter Pan》、《universe》、《For Life》、《El Dorado》、《ko ko bop》、《MAMA》等歌曲，尤其是《El Dorado》真的有夠難，但D.O.仍對粉絲露出寵溺微笑，給出兩個大拇指，不過最後又嚴厲地說：「大家請多練習。」實在很D.O.。

昨天因為粉絲應援出槌，今天粉絲一定要來雪恥，一大早粉絲就到現場排放字排，今晚翻出「時光流逝，我依然在原位」的字排，讓D.O.表示非常感動。手幅應援則是「在這14年間只等待EXO，直到我們再次相愛」，正呼應他們的名言「EXO 我們相愛吧」。

在演出尾聲，世勳詢問：「現在幾點了？」粉絲大喊「下午4點」，讓世勳、SUHO都傻眼：「4點？我們4點才開唱欸！」兩人也忍不住抱怨肚子好餓，「你們不吃飯也沒關係嗎？」燦烈用中文說：「不行！我要吃飯，我餓、我喜歡飯！」一連串用中文與粉絲對話，還詢問粉絲：「我中文實力有進步吧？對不對！」粉絲給予歡呼聲回應。

他們在表演最新主打歌《Crown》之後，粉絲獻唱 《Been Through》迎接EXO登場。接著他們以《Back Pocket》登場，燦烈表示：「今天你們開心嗎？我真的真的開心，今天我不想回家，好久沒來這個場地，想到很多事情，你們今天唱歌給我們聽好幸福。」

EXO兩天吸引2.2萬名EXO-L朝聖。（Live Nation Taiwan提供）EXO兩天吸引2.2萬名EXO-L朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

他強調很快就會再來台北，話講到一半，突然想到7月還有高雄場，「我們還有高雄，很快就會再見面，誰會去高雄我們會用更帥氣的模樣去高雄演出，我愛你們！」D.O.還挑起南北大戰，「我們會去比較，台北跟高雄誰比較厲害喔！」KAI今天熱力四射，看他跳舞真的是視覺饗宴，他邊喘邊說：「我把從頭到尾的能量都用完了，你們真的太厲害了！」

SUHO有感而發：「昨天能量有點不夠，可能因為太久沒見了，忙著要哭啊，沒辦法好好享受，今天有你們真的非常感動，雖然我們會去高雄，但希望盡快再來台北。」他也提到，今天翻譯老師很辛苦，「她要翻我們5個人的部分，非常感謝她，台北再見，你們愛我們嗎？我更愛你們。」

暌違7年，⽣涯第六次巡演「EXO PLANET #6 – EXhOrizon」呈現全新Live舞台，空運⼤型LED視覺、沉浸式燈光雷射設計，與環繞感舞台概念，打造EXO獨有的宇宙世界觀，5⼈⼀登場便以強烈節奏與整⿑群舞掀起⾼潮，無論是氣場、LIVE實⼒都展現出頂級王者回歸氣勢。

EXO表演《Love Shot》，讓全場粉絲陷入瘋狂，尖叫聲不斷，因為實在太性感了。（Live Nation Taiwan提供）EXO表演《Love Shot》，讓全場粉絲陷入瘋狂，尖叫聲不斷，因為實在太性感了。（Live Nation Taiwan提供）

開場⼀⾝全⿊披風搭煙火爆破《Monster》、經典神曲《Growl》全場應援，與升降舞台呈現外加彩帶噴射，緊接著與副舞台紫⾊燈光結合的《MoonlightShadow》狂飆性感舞蹈，全場陷入瘋狂《Tempo》、《Love Shot》，還有以細膩嗓⾳詮釋，⼿機燈海的感動瞬間《Don’t Go》等接連登場，讓現場粉絲聽得如癡如醉，從強烈節奏、性感魅⼒到⾼難度和聲編排，以成熟魅⼒與游刃有餘的舞台表現，再展無可取代的傳奇地位。

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