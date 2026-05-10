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娛樂 電視

王君豪驚爆肺炎後遺症「腦霧」常忘事 國中老師補刀「成績不好」

〔記者李紹綾／台北報導〕日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪，去年憑藉漫改BL劇《秘密關係》人氣橫掃海內外。今（9日）他在台舉辦「王君豪Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，戲中搭檔成晞驚喜端出蛋糕與名錶大方「放閃」，讓王君豪甜喊：「謝謝老公。」閃瞎全場粉絲。

BL劇《秘密關係》中的「拓晞CP」搭檔成晞（右）端著蛋糕驚喜現身，替王君豪慶祝生日。（TERIO inc.提供）BL劇《秘密關係》中的「拓晞CP」搭檔成晞（右）端著蛋糕驚喜現身，替王君豪慶祝生日。（TERIO inc.提供）

昨天剛滿26歲的王君豪，今以白馬王子造型帥氣登場，西裝外套內搭透膚針織衫，大秀若隱若現的熟男魅力。這場慶生會吸引了來自日、韓、星、港、澳甚至澳洲的粉絲飛台參與，連他的國中老師也親臨現場，大讚他以前是乖學生，卻也調皮爆料他「成績不好」，引發全場哄堂大笑。

王君豪（左）現場喊成晞「老公」，引來全場尖叫。（TERIO inc.提供）王君豪（左）現場喊成晞「老公」，引來全場尖叫。（TERIO inc.提供）

慶生會最高潮莫過於「老公」成晞驚喜現身，除了祝福王君豪新歌《Heaven don’t have you》榜上有名，更送上對方心儀已久的名錶，甚至貼心準備了防汗的尼龍錶帶。成晞大方透露：「是我爸很貼心，說君豪很常騎車，皮革錶帶會不舒服，特地再挑了一個尼龍材質的給他。」顯見王君豪也成功擄獲「岳父」的心。

成晞（右）送上手錶作為生日禮物，還親自為王君豪戴上放閃。（TERIO inc.提供）成晞（右）送上手錶作為生日禮物，還親自為王君豪戴上放閃。（TERIO inc.提供）

提到生日願望，王君豪自曝肺炎痊癒後出現「腦霧」後遺症，希望記憶力早日恢復，成晞立刻霸氣喊話：「沒關係，我會幫你記得今天有誰來的。」互動甜度爆表。活動結束後，王君豪親自在門口與每位粉絲擊掌目送，為這場充滿愛與眼淚的見面會畫下完美句點。

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