EXO來台吃金豬？GD愛店突宣布包場 粉絲暴動約朝聖

EXO今起一連2天在台北小巨蛋開唱。（SM Entertainment提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流天團EXO今（9日）起一連2天在台北小巨蛋開唱，團員們昨日抵達桃園機場時，即使戴著口罩、帽子仍難掩高顏值，吸引大批EXO-L到場接機。巧合的是，被封為「GD愛店」的 金豬食堂突然公告10日全天包場，也讓粉絲瘋猜極有可能就是EXO此次台北演唱會的慶功宴地點。

EXO暌違6年再度來台開唱，消息曝光後立刻掀起搶票熱潮，原先官方僅宣布7月18日高雄場，後續再加碼公開5月台北小巨蛋連唱2天，等於此次巡演至少在台舉辦3場演出，足見EXO在台人氣與號召力依舊驚人。團員們昨率先抵台後，也讓不少粉絲提前守候機場，只為一睹偶像風采。

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而就在EXO演唱會最終日前夕，位於台北市中山區南京東路的人氣燒肉名店「金豬食堂」突然發布公告，宣布10日全時段包場，不開放現場候位及暫停用餐登記，由於時間點與EXO演唱會高度重疊，立刻引發粉絲瘋猜是否為EXO慶功宴地點。雖然店家並未正面證實包場對象，但消息仍在粉絲圈迅速發酵。

「金豬食堂」宣布10日全時段包場，紛絲瘋猜是否為EXO慶功宴地點。（翻攝自臉書）

事實上，金豬食堂早已是韓流藝人來台的熱門朝聖地點，包括「GD」G-Dragon 權志龍過去訪台時就曾2度前往用餐，TWICE也曾於3月結束台北大巨蛋演唱會後直奔該店慶功，「韓星指定餐廳」形象深植人心，加上韓團向來有演唱會後聚餐慶功的慣例，更讓不少EXO-L認為此次包場「機率超高」。

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