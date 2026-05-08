台電新LOGO花96萬遭罵翻！他揭民眾認不值「最大敗筆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕聶永真替台電重新設計標準字LOGO、花費96萬元一事掀起設計圈與一般網友兩派論戰。網紅Cheap今（8日）分析直言以聶永真這種等級的設計師來看，「96萬其實不算貴得很誇張」，甚至可說「還算cheap」，但真正引爆爭議的關鍵，其實是多數民眾覺得「看不出差異、不值這個價」。

聶永真指出原「台灣電力公司」書法字，分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成，非于右任專為台電客製書寫而成。（翻攝自聶永真臉書）

Cheap稍早發聲指出，原本台電使用的標準字，是取自書法名家于右任字帖，過去帶有濃厚書法筆觸，如今新版卻被不少人認為像「電腦字體變體」，甚至形容「像PPT做出來的」，因此才會質疑「這樣也能收96萬？」他也進一步分析，台灣社會對專業工作往往特別嚴苛，只要成果看起來「不難」，就容易讓人產生「很好賺」的感覺。

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Cheap認為，設計圈長期習慣使用「品牌轉型」、「視覺升級」、「當代語彙」等專業術語與外界溝通，但多數一般民眾其實很難直觀感受到差異，尤其此次台電新標準字改動幅度不大，才會讓不少人產生「根本沒改」的質疑聲浪。他直言，當設計成果看起來過於簡單，大眾就容易認為「這也能收這麼多錢」，進一步演變成設計圈與網友之間的審美衝突。

原本台電使用的6個字並非于右任特地為台電量身題寫，而是取自既有字帖，再透過電腦描圖與邊緣修整後沿用多年。（記者林菁樺攝）

面對爭議，聶永真則解釋，原本台電使用的6個字並非于右任特地為台電量身題寫，而是取自既有字帖，再透過電腦描圖與邊緣修整後沿用多年，因此部分網友認為「改掉大師真跡」的說法，與實際狀況有所落差。他也強調，此案屬公開招標程序。對此，Cheap則幽默表示，于右任生前本來就常替國營事業、行庫題字「做功德」，如果知道自己的免費題字被後人重新優化，以對方大度個性，應該也不至於太介意。

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