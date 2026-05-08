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娛樂 最新消息

胡瓜合體18歲超正孫女！認「很難溝通」毒舌吐槽網笑翻：很像小禎

胡瓜與孫女Emma合體。（下面一位提供）胡瓜與孫女Emma合體。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》最新一集邀來18歲孫女Emma首度現身大螢幕，還挑戰接手主持開場。正值青春年華的Emma遺傳優良基因，高挑身材與精緻五官，讓許多觀眾一眼就稱：「長這麼大了！好漂亮！好像小禎！」

Emma表示，她的願望是爺爺能陪伴自己一整天，也策劃了願望清單希望可以一起完成。第一站就帶胡瓜前往潮流服飾店進行穿搭大改造。從未一起逛過街的兩人，沒想到彼此的時尚觀念天差地遠，過程中也處處碰壁，一下是褲子太小拉鍊拉不起來，一下是衣著太暴露，慘遭Emma吐槽：「好不雅觀喔」。不過胡瓜也當場豪氣買下孫女稱讚的球鞋，更開玩笑說：「小孩子才做選擇！我直接買！明天就穿這雙去錄外景！」

第二站Emma要帶胡瓜到實體交友店，體驗現在年輕人獨有的交友方式，在Emma擲筊求紅線時，胡瓜在旁邊百般阻擋，看出是捨不得孫女談戀愛。沒想到新奇的交友方式讓胡瓜自己玩的不亦樂乎，玩起快問快答，胡瓜調皮的個性讓孫女Emma感到無奈，讓胡瓜表示；「爺孫倆很難溝通，很不耐煩！」

胡瓜與孫女Emma歡樂度過一整天。（下面一位提供）胡瓜與孫女Emma歡樂度過一整天。（下面一位提供）

最後兩人在空中花園欣賞台北市夜景，一邊談心，面對孫女即將步入大學生活，瓜哥展現出感性的一面，問到Emma是否想出國念書，Emma坦言很掙扎，想增加眼界可是又捨不得和家人一起相處的時光，認為有些遺憾不能被彌補，也對胡瓜溫馨告白：「如果出國我就看不到你了！」此話一出讓胡瓜心頭充滿暖意。

節目中，胡瓜也稱讚Emma很懂事，能與媽媽小禎的男友及爸爸李進良的「女朋友」和平相處，沒想到Emma秒速修正：「是跟女朋友『們』！」孫女出其不意的爆料讓胡瓜尷尬乾笑，直呼：「妳這樣講妳爸爸好嗎？」Emma坦率又毒舌的反應，讓網友紛紛留言笑翻：「這絕對是小禎親生的，神基因！」

胡瓜也感嘆從當年Emma出生時，是他與李進良親手為她蓋下腳印，到現在成年後到自己頻道擔任來賓，有機會可以訪問到自己孫女，胡瓜感觸良多，爺孫倆也第一次有機會能共度專屬兩人的時光。Emma叮嚀爺爺要定期健康檢查，胡瓜也感性囑咐孫女：「希望妳隨心所欲，要快樂！」

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