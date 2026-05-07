全家半夜被房東趕出門...唐從聖揭童年窮困 爸爸超猛英雄事蹟曝

曾國城、康茵茵、唐從聖今宣傳舞台劇《英雄所賤略同》。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖、曾國城和康茵茵今宣傳舞台劇《英雄所賤略同》，受訪時談到兒時對「英雄」的想像，唐從聖說從小就想當總統，一旁曾國城虧：「你後來也是當了一陣子」，唐從聖隨即模仿陳水扁的說話方式，引發全場爆笑，後來唐從聖也分享自己心中的英雄就是已經過世、過去是軍人的老爸，此時曾國城再虧：「兒子太離經叛道，光是能承認這兒子，就太勇敢了。」

唐從聖分享自己心中的英雄。（記者潘少棠攝）

唐從聖提到爸爸當年隻身來台灣發展，一句台語都聽不懂，卻娶了台灣籍的媽媽，獨自撐起一家六口生計，成為他心中最偉大的英雄。他回憶小時候家境並不寬裕，幼稚園時甚至曾發生舉家連夜搬家的情況，「我媽媽抱著我哭，原來是房東要把房子收走。」父母四處借錢、標會，好不容易湊了十幾萬元，在台南外圍買下一間違章建築，當時屋內幾乎是毛胚狀態。

請繼續往下閱讀...

不過，隨著年紀漸長，他才慢慢發現家裡每個角落幾乎都有父親親手打造的痕跡，「浴室沒有水，爸爸就自己加裝馬達；連配電箱也是他自己配。」甚至父親還曾剪鋁片自製風扇，院子裡的花圃也是一磚一瓦慢慢堆砌而成，讓他忍不住直呼：「我爸真的有夠萬能！」

他也分享爸爸為了省錢非常節儉，有次中午去菜市場擺攤，下午3點才回到家，原來是摩托車半路故障，爸爸捨不得花錢修車，只能一路把車牽回家，甚至連在外買水都不願意。

如今長大到了父親當年的年紀，他才真正理解對方當年扛起家庭的辛苦與偉大，「這種英雄，比保家衛國的英雄更偉大。」他感慨父親就像張開巨大翅膀一般，默默守護著家裡4個孩子長大。

康茵茵想了解針孔設備會有哪些形式。（ 記者潘少棠攝）

此外，近日醫美診所偷拍風暴延燒，康茵茵今直呼：「看到新聞有點驚恐！」她雖沒去過事發的愛爾麗診所，但發生這樣的事，她開始想了解針孔設備會有哪些形式，「不然沒看過，不知道能怎麼防範，這件事出來之後，女生都要小心保護自己，去看一下款式。」也會了解一下如何偵測鏡頭來防範。

《英雄所賤略同》將於7月起展開全台巡演，橫跨台北、台中、高雄、桃園等地，並於11月21日首度受邀參與臺東藝術節演出。購票請洽udn售票網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法