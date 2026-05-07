王嘉爾才剛完成南美北洲巡演 傻眼認胖了4公斤

王嘉爾巡演橫掃全球。（TEAM WANG Records提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王嘉爾第二次個人世界巡迴演唱會《MAGICMAN 2世界巡迴演唱會 2026–2027》自今年3月底啟動以來，火力橫掃全球。在過去一個月中，王嘉爾連跨北美與拉丁美洲五國，攻佔十座指標性城市，更成為首位在巴西里約熱內盧舉辦個唱的亞洲歌手，不過他在演出結束後暫時放鬆，竟在5天內胖了4公斤。

王嘉爾巡演橫掃全球。（TEAM WANG Records提供）

王嘉爾本輪巡演展現了驚人的市場號召力。在北美站中，他再度回歸紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center），延續2023年全數完售的佳績，證明其海外人氣並非曇花一現，而是具備長期穩定的影響力。

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隨後，巡演轉戰拉丁美洲。在墨西哥城站，近兩萬名觀眾擠爆現場，全場大合唱的震撼場面一度讓王嘉爾激動落淚。本次巡演不僅限於華人聽眾，多場演出的觀眾席清一色為當地樂迷，英文、西語及葡語的呼喊聲此起彼落，顯示王嘉爾已突破語言藩籬，打進拉丁美洲的主流音樂市場。

王嘉爾巡演橫掃全球。（TEAM WANG Records提供）

一向以「寵粉」著稱的王嘉爾，在演出中以多國語言與台下互動。也大方分享在各城市City Walk與品嚐美食的片段，展現熱愛生活的一面。

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