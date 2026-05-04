麋先生主唱嘉年華「噹」歌迷：買的票是馬戲團還是圖書館？

麋先生在高雄舉辦的「馬戲團運動嘉年華」，引起討論話題。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團麋先生剛在高雄完成首周3場「馬戲團運動嘉年華」演出，雖然現場驚喜不斷，但主唱聖皓還是希望氣氛更熱烈，因此演出中忍不住「調教」歌迷一番。

麋先生感謝馬戲表演團隊Eye Catching Circus創造驚喜。（相信音樂提供）

「大誠保經 x 麋先生 MIXER大馬戲團 CircUs Max2026馬戲團運動嘉年華」，趁著勞動節連假一連3天在高雄輕軌夢時代站旁熱鬧舉行，其中演唱到《愚公移山》這首歌時，結合馬戲表演團隊Eye Catching Circus的「疊椅馬戲」極限特技演出，讓歌迷邊聽歌邊看特技，忍不住驚呼連連。麋先生表示：「從彩排到正式演出我們已經看過很多次，但每一次還是會被感動，真的很佩服，甚至覺得他們給了這首歌最好的演出樣子，像是幫《愚公移山》找到最佳夥伴。」

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麋先生獻唱時，結合「疊椅馬戲」特技，讓粉絲驚呼連連。（相信音樂提供）

唱到《壞蛋》時，主唱聖皓笑著「調教」全場歌迷：「所有現場的朋友我稍微確認一下，你們買的票是馬戲團，還是圖書館啊？馬戲團的聲音在哪裡？」一句話立刻點燃氣氛，台下尖叫聲瞬間翻倍，情緒嗨爆了。5月8日、9日、10日麋先生還有3場演出，購票可洽拓元售票系統，看看是否有釋出票券。

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