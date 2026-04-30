不碰歷史題材？楊小黎喊想改拍愛情戲 談電影風波：跟劇組沒聯絡

〔記者林欣穎／台北報導〕出道快34年的楊小黎擔任新節目《像你這道菜》主持人，這次更首度身兼製作人，今（30）日與來賓蔡昌憲、吳政迪、林玟誼、陳謙文出席首播媒體茶敘，而她之前因參演改編「林宅血案」的電影捲入風波，當時便透過律師聲明指控製作方詐欺，並要求給予賠償。受訪時坦言已沒有跟劇組聯絡，後續都交由律師處理。

楊小黎首度擔任製作人帶來新節目《像你這道菜》。（客台提供）

楊小黎這次露面清瘦不少，她則表示有刻意瘦身，為了讓體態可以更好還有上拳擊課、皮拉提斯等，而談及昔日的電影風波，她表示後續全權交由律師處理，「就是做該做的，我是個溫和的人，但不是沒有底線的人。」楊小黎也幽默表示之後想演愛情劇，提到最近在看IU的《21世紀大君夫人》，在場唯一沒跟楊小黎搭過戲的蔡昌憲則敲碗表示想要跟楊小黎演情侶。

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這次首度擔任製作人，她感謝客台給她很大的發揮空間，藝人好友們也都很幫忙，像是陳謙文還和她創作了主題曲，吳政迪不只當客語老師還身兼劇照師、司機，還有幫忙聽音效等。

而談及拍攝回憶，楊小黎說某天正好是她的生日，那時的來賓是連俞涵、吳政迪等，休息上廁所時，吳政迪突然倒地，一旁的楊小黎趕緊上前扶他，發現他臉色蒼白，走沒兩步又腿軟，「好像是沒吃早餐血糖太低，那時候連俞涵在旁邊幫他按穴道，我們就趕快把他送去醫院。」這之後哪怕連俞涵拿壽桃幫楊小黎慶生她還是掛心吳政迪，「後來看到政迪站著回來了，我就大哭。」吳政迪事後也說檢查沒有大礙，好險虛驚一場。

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