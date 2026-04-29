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娛樂 最新消息

太強了！三金得主大集合 A-Lin出道20年影后男神「繞路」同慶

A-Lin在MV中獻出鋼琴處女秀。（索尼音樂提供）A-Lin在MV中獻出鋼琴處女秀。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后 A-Lin自從年初在台東跨年演唱會上的精采演出和主持之後，氣勢更旺，網友也不斷拱她主持金曲獎，今年是她出道20周年，已展開「歌跡Journey」巡迴演唱會，而巡演主題曲《繞路》MV 更是集合了三金華麗卡司共演，讓粉絲充滿期待。

除了 A-Lin得過金曲獎，另外在《繞路》MV裡的卡司還包括得過金鐘獎最佳女主角的楊謹華，得過金馬獎最佳男配角的曾敬驊，以及多次入圍金鐘、金馬獎的賴雅妍，陣容強大。

A-Lin（右）的歌曲被曾敬驊視為高難度挑戰。（索尼音樂提供）A-Lin（右）的歌曲被曾敬驊視為高難度挑戰。（索尼音樂提供）

A-Lin在MV中扮演時尚性感鋼琴女伶，對於能邀得楊謹華、曾敬驊和賴雅妍齊聚演出，她非常意外和感動，直說：「據我所知這三位的檔期都非常忙碌，竟然願意為了這首歌，第一時間就答應，我真的是太榮幸了。」

A-Lin（左）誇讚楊謹華是名符其實的影后。（索尼音樂提供）A-Lin（左）誇讚楊謹華是名符其實的影后。（索尼音樂提供）

賴雅妍（左）再次參與A-Lin新歌MV演出。（索尼音樂提供）賴雅妍（左）再次參與A-Lin新歌MV演出。（索尼音樂提供）

MV中A-Lin也決定獻出鋼琴處女秀，但團隊看到她滿滿的行程表，擔心她沒有時間練習，A-Lin笑說：「雖然已經很久沒有在公開場合彈琴，但你們知道姐其實私下也是有在練的，琴棋書畫都略懂一二…」，以慣有的幽默感回應這次的挑戰。

特別的是，其實MV中三位助陣嘉賓，過去分別拍攝過A-Lin代表作的MV，包括賴雅妍在2010年演出《給我一個理由忘記》MV、2011年楊謹華加入《我們會更好的》MV，以及2022年曾敬驊在《摯友》MV中演出，而這次MV中的亮點是，他們都繼續飾演當年在MV中的同一個角色，可以喚起歌迷回憶，也給足驚喜。

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