麥可傑克森離世17年！傳記電影不甩負評 全球首週海撈68億票房稱霸

《麥可傑克森》全球票房開紅盤。（UIP提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國際巨星麥可傑克森逝世17年，影響力仍無遠弗屆，他的傳記電影《麥可傑克森》儘管評價褒貶不一，全球首週票房橫掃2.17億美元（約台幣68億元），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄；全台首週開片票房累積2400萬台幣，勇奪新片票房冠軍。

《麥可傑克森》首週開片票房以9700萬美元的亮眼成績登上全美首週票房冠軍，全球首週票房刷新影史傳記電影最佳開片紀錄，一舉打破2015年《衝出康普頓》所創下的6000萬美元紀錄，更大幅超越2018年《波希米亞狂想曲》首週末5100萬美元的成績，氣勢相當驚人。

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電影由麥可傑克森的親姪子賈法傑克森飾演這位史上最偉大的歌手，為了詮釋他的叔叔，賈法傑克森花了兩年的時間籌備，每天跳舞直到雙腿發麻才停下來。賈法傑克森表演得維妙維肖，不但讓麥可傑克森的母親凱瑟琳直呼「那就是麥可」，大批歌迷更是以為「麥可再世」，甚至哭喊本尊回來了，一度分不清到底是本尊還是賈法。

《麥可傑克森》有望推出續集。（UIP提供）

歌迷更將電影院變成派對，以各種方式致敬麥可傑克森，從模仿經典舞步到重現招牌造型，甚至有人直接衝到螢幕前隨著電影劇情的發展一起跳舞，整個影廳更一起大合唱《Billie Jean》、《Thriller》及《Beat It》等名曲，全球再度掀起麥可熱潮，十分瘋狂。

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