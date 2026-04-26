樂樂律師宣布改名 新名字曝光叫這3字

「樂樂律師」陳漢章宣布改名。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「最美檢察官」稱號的「樂樂律師」的陳漢章，昨（25）日在臉書宣布改名。

樂樂律師表示看了韓綜「天機試煉場」後，開始對算命有了些興趣，在與chatgpt瘋狂的討論，以及在網路查找資料後我才發現，原來名字影響運勢的部分極為有限（校正功能），坦言目前正逢新事業剛開始、自我認同的轉折等時機點，考慮了許久，終於動了改名念頭。

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他說，這次改名取決於三項標準：

1.內外在及人生方向的對齊。

2.納入自身品牌「樂樂」的元素。

3.補足命格中五行缺乏的元素。

樂樂律師透露，改名的前2個字「陳樂」幾乎是定局，變化取決於第三個字，他找了許多的字，

主要是字型字義上可符合我的四柱八字的缺陷，其次才是生肖、筆畫，原本列了三個選項（字），來請城隍爺幫我挑一個，最終城隍爺一次就給了「陳樂涵」這名字3個聖筊，其他都是槓龜。

原本改名這事不太想驚動大家，樂樂律師想想如果不公告，日後舊名還是會一直被各方使用，而且客戶也會搞不清楚他們找的對象是否正確，因而公告周知，當然大家也可以叫他「樂樂律師」，至於原名「陳漢章」仍可辨識為他本人。

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