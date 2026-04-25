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娛樂 最新消息

陳曉離婚1年開撕陳妍希！「未參加前岳父葬禮」真正原因曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希與中國演員陳曉去年2月官宣離婚，沒想到相隔1年多，關係再掀波瀾，原本對外維持的「和平分手」形象，近期因一樁官司被外界解讀為正式破局。陳妍希提告網路黑粉誹謗案勝訴，卻意外牽出對方與陳曉粉絲圈的關聯，還把過往陳曉的「冷暴力」與「缺席前岳父葬禮」等指控進行正面對決，讓外界看見這段童話婚姻背後碎裂的現實。

陳妍希（左）和陳曉當年在婚禮的頭紗吻，如今看來唏噓。（翻攝自微博）陳妍希（左）和陳曉當年在婚禮的頭紗吻，如今看來唏噓。（翻攝自微博）

整起事件導火線，源於一名自稱陳曉粉絲的網友，長期在網路上對陳妍希進行人身攻擊與造謠。陳妍希忍無可忍提告並勝訴，法院判決對方須賠償4萬元並公開道歉，惟對方遲未履行，陳妍希已申請強制執行。不料該名黑粉事後不僅未收斂，反而發文嗆聲，甚至再度貼出指控截圖，掀起新一波爭議。

更令人震驚的是，有網友挖出該黑粉竟是陳曉粉絲群組管理員，且過去多次發言針對陳妍希，相關截圖在網路瘋傳，也讓外界質疑陳曉是否對此知情。面對輿論壓力，陳曉方面選擇以法律與檢舉機制反擊，大量投訴相關報導，並提出「誇大事實、誤導公眾、侵害名譽權」等理由。

其中，最具爭議的指控之一，莫過於陳曉未出席前岳父喪禮。對此，陳曉團隊回應，因陳妍希父親過世後並未舉辦「公開葬禮」，因此不存在未出席公開追悼活動一說。該說法曝光後引發兩極討論，不少網友認為，即便形式未公開，基於過往情分與身分關係，缺席仍難免遭質疑。

此外，隨著雙方作品表現出現落差，輿論對比也更加明顯。陳妍希憑藉新劇熱播翻轉口碑，聲量回升；反觀陳曉新作反應平平，其團隊則頻繁檢舉相關報導，並否認外界對其婚姻態度的負面解讀。

事實上，在兩人尚未官宣離婚前，關於冷戰、分居甚至「冷暴力」等傳聞早已甚囂塵上。對此，陳曉方面多次透過投訴澄清，強調雙方為和平離婚，不存在忽視家庭或長時間未見孩子等情況。外界則分析，兩人性格差異或為婚姻破裂主因，從婚前互補走向婚後溝通落差，最終分道揚鑣。

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