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娛樂 最新消息

Super Junior人形立牌現身鹿港 E.L.F.嗨翻天！

300位「韓流帝王」Super Junior的台灣粉絲在鹿港公會堂廣場，辦理30桌餐會。（民眾提供）300位「韓流帝王」Super Junior的台灣粉絲在鹿港公會堂廣場，辦理30桌餐會。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕E.L.F.力量有多大？300位「韓流帝王」Super Junior的台灣粉絲今天（18日）在鹿港公會堂廣場，辦理30桌餐會，以台式辦桌來應援心中的偶像。尤其還有Super Junior的人形立牌，讓E.L.F.超級嗨！

E.L.F.力量有多大？不只聚餐妙殺，還有專屬的伴手禮。（民眾提供）E.L.F.力量有多大？不只聚餐妙殺，還有專屬的伴手禮。（民眾提供）

今天的餐會不只是秒殺，不少E.L.F.（Super Junior官方為歌迷的命名，意思為永遠的朋友）的穿搭更以Super Junior寶藍色為基調，主辦人愛伊特更準備了伴手禮，寶藍色的保冷袋，E.L.F.同名的社頭襪子，還有最有鹿港味的SJ字樣的香牌等等，都讓E.L.F.愛不釋手。

Super Junior人形立牌現身鹿港，E.L.F.嗨翻天！（民眾提供）Super Junior人形立牌現身鹿港，E.L.F.嗨翻天！（民眾提供）

現場最讓E.L.F.嗨翻天的就是人形立牌，每個人都搶著跟最愛的Super Junior成員拍合照，尤其是菜色都是用團員的名字入菜，讓這不只是餐會，更是專屬的應援。

Super Junior人形立牌現身鹿港，E.L.F.嗨翻天！（民眾提供）Super Junior人形立牌現身鹿港，E.L.F.嗨翻天！（民眾提供）

這場活動也吸引許多觀光客的目光，路過的人都非常驚訝，因為彰化縣並沒有舉辦大型演唱會的場地，卻能夠辦理粉絲同樂餐會，粉絲應援的力量真是太偉大了。

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