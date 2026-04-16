《墓乃伊》今天驚嚇全台！口碑解禁嚇瘋影迷 溫子仁掛保證「前所未見的恐怖！」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「鬼王」溫子仁與「恐怖片大師」布倫屋製作公司聯手打造、名導李克寧執導的駭人新作《李克寧 墓乃伊》今天（16日）正式在台上映，電影日前在美國舉辦首映會，旋即引爆影迷社群討論瞬間炸裂，受封「恐怖片天花板，挑戰身心靈極限」，電影氛圍也獲讚「嚇到反胃」、「直擊內心的恐懼深處」，狂讚導演李克寧把恐怖元素玩到極致。

《李克寧 墓乃伊》今天正式在台上映。（華納兄弟提供）

發行該片的華納兄弟也釋出幕後花絮，備受影迷喜愛的《厲陰宅》、《陰兒房》名導溫子仁現身為電影掛保證，強調「我希望觀眾體驗一種他們前所未見的恐怖木乃伊！」，替本片的駭人程度背書，讓影迷期待值再度飆升。

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電影以神秘感十足的埃及古文明傳說為背景，從一名小女孩在沙漠神祕消失開始，八年後她離奇歸來，卻不再是原本的模樣，隨著異象頻頻發生，潛藏在她身上的黑暗力量逐漸甦醒，將整個家庭拖入無法逃脫的恐懼深淵。

《李克寧 墓乃伊》把恐怖元素玩到極致。（華納兄弟提供）

編劇兼導演李克寧也親自分享創作靈感，透露自己從小就沉迷於埃及民俗與木乃伊傳說，表示「那些被埋藏的祕密，讓我聯想到更黑暗、邪惡的力量」，並強調恐怖片的核心就是「一定要恐怖萬分！」，而本片最大的關鍵正是圍繞在一個足夠強大的謎團之上。

製片傑森布倫則指出，電影透過金字塔、古墓與象形文字等元素，將埃及古神話完整延伸，並與女孩離奇失蹤的事件交織，讓整體故事更具層次與不安感。電影跳脫傳統恐怖片框架，一改木乃伊一向為乾屍的設定，在大銀幕帶來「活的木乃伊」全新形象，更帶入家庭親情的情感拉扯，成為今年最具特色的恐怖片。

《李克寧 墓乃伊》包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos版本，同步於今天在台上映。

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