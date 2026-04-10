夯爆東南亞！阿信領軍F✦FOREVER掀熱潮 印尼秒殺加場狂吸4.5萬歌迷

〔記者陽昕翰／台北報導〕「F✦FOREVER恆星之城」恆星的光芒即將照亮東南亞！這場為了信念而來的音樂盛會，言承旭、吳建豪、周渝民與五月天主唱阿信領軍，正式宣布將巡迴演唱會帶往印尼。原定5月29日與30日於印尼指標性萬人場館Indonesia Arena舉行的兩場演出，在門票開賣後瞬間完售，3萬張門票火速售罄，唱片公司最終宣布加開5月28日的場次。

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信將在印尼體育館開唱。（相信音樂提供）

面對歌迷的熱烈呼聲，「F✦FOREVER」迅速與場館及相關單位展開協調，最終確定加開5月28日場次，三場演出將共吸引約4.5萬名歌迷共襄盛舉。加場門票將於4月11日早上10點（WIB）正式於Loket.com與FForeverindonesia.com開賣，勢必再掀搶票熱潮。

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「F✦FOREVER恆星之城」演唱會印尼宣布加場。（相信音樂提供）

「F✦FOREVER恆星之城」自去年底啟動巡演，已陸續走訪上海、成都、深圳、武漢與重慶等城市，累積19場演出，不僅場場爆滿，更在網路上掀起高度討論與好評。此次進軍印尼的消息一曝光，隨即引發媒體與社群平台鋪天蓋地的關注，承載著歌迷長達20年的等待與思念，也讓本次演出未演先轟動。

本次演唱會動員近300人製作團隊，投入約2.5億打造頂級規格舞台，將完整演出內容原汁原味搬至印尼。舞台以四芒星為核心設計，讓四位藝人能與觀眾近距離互動，搭配四芒星水晶柱與全新燈光系統，營造出如流星雨般閃耀的視覺效果，將整座場館幻化為璀璨宇宙。四人更準備多達20套精緻造型，全面展現舞台魅力。

四芒星專屬舞台，讓言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信與每一位歌迷近距離接觸。（相信音樂提供）

整場演唱會以「Faith、Friends、Fans、Family、Fixed stars」為主軸串聯，從個人舞台到四人合體的震撼演出，打造出如繁星般閃耀的音樂宇宙，讓觀眾沉浸於《F✦FOREVER恆星之城》的感動之中。

音樂內容同樣精彩可期，由周杰倫與阿信聯手打造的話題新曲《恆星不忘Forever Forever》以及氣勢磅礴的《放手一搏》將於現場完整呈現，同時4人重新編曲演繹《絕不能失去你》、《煙火的季節》、《第一時間》與《流星雨》等經典歌曲，喚起滿滿青春回憶，勢必引發全場大合唱。

阿信創作無數經典，陪伴歌迷一路走過青春與夢想。（相信音樂提供）

此外，個人舞台亦是充滿看點，吳建豪將帶來全新專輯《Dance Until We Die》的唱跳表演。周渝民則透過《最特別的存在》、《愛在愛你》以及新曲《誰給我的勇氣》、《Tell Me Why》展現細膩與層次。言承旭獻唱未發表新作《奢侈》、《失眠信》，並透過《我是真的很愛你》傳遞深情；阿信則以《瘋狂世界》、《倔強》、《憨人》等經典作品，帶領全場進入最純粹的音樂共鳴。

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