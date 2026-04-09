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小S復工後首露面 ！哽咽「人生最恐懼的事」已發生：再沒什麼能擊敗我

小S「發光」亮相記者會，表示沒什麼能再擊敗我。（記者陳奕全攝）小S「發光」亮相記者會，表示沒什麼能再擊敗我。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕去年二月大S不幸離世，讓小S深陷喪親之痛，選擇全面停工回歸家庭。睽違一年多，小S繼日前正式重啟《小姐不熙娣》錄影工作，今（9）日出席巴黎萊雅新品活動，這也是她宣布復工後的首場公開亮相。小S一登場更展現出強大的「發光」氣場，自信宣告閃耀的天后已經全面回歸演藝主場。

小S坦言前兩個月其實每天都很緊張，直到後來意識到「再緊張下去也沒用，不會加分」，才開始學會放鬆。她表示，現在自己採取「一步一步來」的方式找回健康生活，包括吃健康的食物、酒少喝、多走路，並且每天對自己信心喊話：「徐熙娣 You can do it，you worthy，你是很棒的人，i proud of myself！」現在她的心情與狀態已滿滿達到理想境界。

小S強勢回歸首露面。（記者陳奕全攝）小S強勢回歸首露面。（記者陳奕全攝）

而小S回歸螢光幕的成績單更是亮眼。由她與派翠克領軍的《小姐不熙娣》，日前兩人直播流量驚人衝破百萬，收視傳來捷報。面對「復工即巔峰」的好彩頭，小S語出驚人地表示，過去錄影前常因焦慮導致生理反應，「以前開錄前都會肚子痛、冒冷汗，甚至一直想拉屎。」她坦言這次重返《小姐不熙娣》前也曾充滿恐懼，擔心自己接不到話、表現退步，沒想到攝影機一開，身體自動切換模式，甚至感覺比以前更放鬆。

小S改編Queen戰歌自我激勵：I am a champion。（記者陳奕全攝）小S改編Queen戰歌自我激勵：I am a champion。（記者陳奕全攝）

對於這種神奇的轉變，小S感性說道：「有人問我為什麼變放鬆？因為當人生經歷過很大的事情、面臨過最恐懼的事情後，其他事情對我來說都是a piece of cake。」她直言，經歷過喪親之痛的洗禮，已沒有什麼事能將她擊敗。

為了找回狀態，小S在自信心喪失時，她會對鏡子喊話：「徐熙娣 you can do it，你是很棒的人！」被問到用一首歌代表心情，她以皇后合唱團（Queen）的經典歌曲，特地改歌詞對自己唱：「I am a champion！」

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