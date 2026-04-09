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揭開世襲的白色恐怖傷痕！高菊花女兒探尋悲痛真相 跨時空和解母親

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《傳奇女伶 高菊花》耗時20年拍攝與文史調查，片中主角高菊花，是白色恐怖受難者高一生的長女，電影不僅透過她親口訴說人生悲歡，也由女兒昭伶在鏡頭前坦率分享記憶，成為另一條重要敘事主軸。

在昭伶的印象中，母親長年酗酒，甚至曾絕望臥軌，留下「無能母親」的形象；直到她參與拍攝、翻閱母親日記與國家解密檔案後，才驚覺母親是以驚人意志撐過人生困境，兩人也在跨越時空的理解中完成遲來的和解。

《傳奇女伶 高菊花》高菊花（左）與兒女們的合照。（野火樂集提供）《傳奇女伶 高菊花》高菊花（左）與兒女們的合照。（野火樂集提供）

電影由野火樂集總監熊儒賢與金獎導演沈可尚共同監製，並由金鐘導演盧元奇執導，融合人權、歷史、音樂與女性生命史。拍攝緣起可追溯至20年前的一次偶遇，熊儒賢當時為製作高一生紀念專輯《鄒之春神》走訪阿里山達邦部落，邂逅氣質優雅的高菊花，並聯想到半世紀前紅極一時、卻消失無蹤的拉丁歌后「派娜娜」，一句「妳是派娜娜嗎？」意外讓這段塵封往事重新浮現。

製作團隊特別選在昨天高菊花生日（4月8日）舉辦試片，將作品視為獻給她的珍貴禮物。熊儒賢感性表示，這20年來不只是完成一部紀錄片，而是「終於把她帶回來了」。放映結束後，全場觀眾幾乎淚流不止，有人哽咽表示：「這是一堂重要的民主補課。」也有觀眾直呼震撼，認為無論是否熟悉白色恐怖或族群議題，都值得走進戲院觀賞；更有人感嘆，在那樣的時代仍能保有優雅與尊嚴，是極為難得的堅強。

《傳奇女伶 高菊花》監製熊儒賢（前右）、導演盧元奇（前左）昨出席試片，現場觀眾留下滿滿感動淚水。（野火樂集提供）《傳奇女伶 高菊花》監製熊儒賢（前右）、導演盧元奇（前左）昨出席試片，現場觀眾留下滿滿感動淚水。（野火樂集提供）

片中高菊花面對鏡頭總是笑容迎人，也常帶著大家唱歌，但在劇組多次探訪後，才逐漸敞開心房，吐露父親遭政治迫害後，自己長年被情治單位監控，甚至被迫捲入權力運作的過往，一段年輕女性在威權體制下被當作工具的生命歷程。

對於不堪的過去，高菊花選擇沉默以對，酒精一度成為她逃避傷痛的出口。昭伶回憶童年時直言：「印象中媽媽一直在喝酒。」更提到母親曾試圖臥軌輕生。然而在拍攝過程中，她走進國家檔案館查閱資料，並翻讀母親少女時期的日記，逐漸理解那段難以言說的痛苦，也重新看見母親在極權陰影下拼命撐起家庭的身影。沈可尚表示：「我們無法從一個人的外表，看見她背後承載的歷史傷痕，她為了保護家人，只留下某一部分的自己。」

監製熊儒賢（左）、導演盧元奇（右）於《傳奇女伶 高菊花》試片結束，談及高菊花一生面臨所有仇恨的對立，最後選擇用愛放下心裡的傷痛。（野火樂集提供）監製熊儒賢（左）、導演盧元奇（右）於《傳奇女伶 高菊花》試片結束，談及高菊花一生面臨所有仇恨的對立，最後選擇用愛放下心裡的傷痛。（野火樂集提供）

昭伶的參與，讓電影增添更立體的敘事角度。隨著她一步步拼湊真相，過往記憶中的甜美與傷痛也逐漸交織。沈可尚直言，白色恐怖的影響如同遺毒般代代相傳，「受傷的不只是一個人，而是整個家庭，甚至擴散到更多人」。導演盧元奇也坦言，在剪接過程中數度被昭伶的敘述觸動落淚，「那是一整個時代的壓迫，但這個女性始終沒有放棄自己的尊嚴。」

熊儒賢回憶，2006年認出高菊花就是派娜娜時，只知道她曾是紅極一時的歌星，直到她過世後、2020年相關影音專輯問世，更多歷史真相才逐漸浮現，與她當年所述一一對應，「原來那些痛苦都是真的，她的人生被那些『真實』困住了。」

走過一生的動盪與傷痕，高菊花最終選擇以愛放下仇恨。熊儒賢透露，她晚年生活樸實，會織毛衣、唱歌給貓聽，展現出強韌又幽默的生命力。談及轉型正義，昭伶也坦言，母親生前並未期待這些制度性的回應，「她只是希望一切從未發生，希望爸爸還活著，那她的人生就會不同。」

《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日在台上映，目前也已開放團體包場預約，企業、學校及各類單位皆可洽詢。更多資訊可至官方臉書專頁查詢。

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