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娛樂 最新消息

曾國城「拜託製作人辦退票」！認了上台前：欲哭無淚

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖製作舞台劇《英雄所賤略同—Hero Emotion》（後簡稱：《英雄所賤略同》）找來曾國城、鍾欣凌及康茵茵合體，將以脫口喜劇、漫才、情境劇與高度互動的沉浸式劇場形式，帶領觀眾一邊大笑、一邊學會「當代賤學」，製作人唐從聖強調：「這不只是一場表演，更是一堂笑到不行的人生實戰課！」

曾國城（左）再度搭檔唐從聖，令人期待新的火花。（英雄會文創提供）曾國城（左）再度搭檔唐從聖，令人期待新的火花。（英雄會文創提供）

曾國城再度回歸，直言該舞台劇系列最迷人的地方在於「人生而會演」，「舞台上呈現的，其實就是生活中各種人與狀態。」他認為，透過表演能讓人更理解人際關係與處世方式，「很多事情，其實是可以透過『演』，被整理得更清楚。」

曾國城也提到曾經以為自己舞台經驗這麼多年，很少演到慌亂，但他表示第一季首演前曾經有過驚險的彩排，當時一度覺得作品可能失敗，「那次內容太可怕，完全欲哭無淚，真心覺得可能會拜託唐從聖在隔天辦退票。」但也正因為這樣的壓力與未知，最終激發出演員之間的默契與爆發力，讓演出呈現出意想不到的精彩成果。

鍾欣凌此次加入《英雄所賤略同》，展現溫暖又具爆發力的表演魅力。（英雄會文創提供）鍾欣凌此次加入《英雄所賤略同》，展現溫暖又具爆發力的表演魅力。（英雄會文創提供）

首次加入的鍾欣凌，則以「搖滾的心態」迎接這次挑戰，她笑說與熟識的演員合作，「很像一群很熟的人在台上玩，一定會有很多火花。」她也期待透過更放鬆的狀態，與觀眾一起進入節奏，「希望大家可以在劇場裡，輕輕鬆鬆笑兩三個小時。」

而擅長肢體表演的康茵茵，則將自己的身體語言帶進喜劇舞台，她表示過去就喜歡打破第四面牆的表演形式，「這次完全不知道劇本會走到哪，反而更期待。」她也笑說自己「沒有偶包」，不論性感或搞笑都能全力以赴，「肢體會是我的利器，也很期待在舞台上跟大家互相接球。」

康茵茵以亮眼外型與豐富肢體表演經驗備受矚目。（英雄會文創提供）康茵茵以亮眼外型與豐富肢體表演經驗備受矚目。（英雄會文創提供）

談及創作《英雄所賤略同》的初衷，製作人唐從聖表示，從《會演是英雄》開始，該系列始終從生活出發，「我們把生活中那些看似不起眼的小事，發展成段子、變成情境，從中找到趣味。」他指出，相較第一季著重「表演行動」，第二季則更深入「內在觀察」，「成功的人其實都有一些隱藏版的『劍招』，這一集就是把它揭露出來，甚至教大家怎麼見招拆招。」

舞台劇《英雄所賤略同—Hero Emotion》巡演自7月起從台北城市舞台揭開序幕，7月24日至26日在台北演出，9月移師台中中山堂，10月底至11月初前進高雄衛武營戲劇院，11月21日參與台東藝術節於台東藝文中心演出，最終於12月26日至27日於桃園藝文中心展演廳壓軸登場。

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