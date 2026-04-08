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娛樂 音樂

大咖歌王驚爆差點失明急動手術 復出幕後推手原來是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕「三金歌王」文章相隔17年舉辦個唱，如今演出順利落幕，他謙虛表示：「我覺得還好，可以更好，第一場很多細節，可以做更好。」前年他原訂要在台灣舉辦演唱會，因為眼疾抱憾取消，直言對台灣歌迷一直有虧欠，希望今年能夠順利圓夢開唱。

文章期盼今年能回到台灣舉辦個唱。（翰森娛樂提供）文章期盼今年能回到台灣舉辦個唱。（翰森娛樂提供）

文章2024年本來要在台灣舉行3場北中南演唱會，未料開唱前急性眼疾發作，必須立刻動手術，當時醫生就警告他千萬不能拖，否則惡化可能會失明。如今術後他的眼睛復原狀況良好，「醫生要我非常小心，晚上不要開車，有陽光時盡量戴墨鏡」，只需要定期複診檢查。

文章受訪稱對台灣歌迷一直有虧欠，希望最快能在他今年5月20日的生日回到台灣開唱，「找一個場地，票價就是520元。」霸氣撂話「虧本也要唱」。

文章與音樂人崔軾玄合作多年，默契十足。（翰森娛樂提供）文章與音樂人崔軾玄合作多年，默契十足。（翰森娛樂提供）

文章這次在珠海大劇院開唱，重要推手正是合作多年的音樂人崔軾玄。他們從《致青春》開始建立默契，一路延續至翻唱專輯《音樂文章3》，音樂上的信任與理解早已超越合作關係。文章坦言，崔軾玄不僅是專業出眾的音樂人，更是位「會把你一句話，當成一件事去完成的人。」

文章也透露，先前因緣際會透過朋友介紹，認識了日本音樂人加藤老師，雙方見面交流後建立良好互動。此次再度談及合作可能，也促成未來前往東京舉辦演唱會的可能性。值得一提的是，加藤老師更答應將他的經典歌曲《365里路》重新填寫日文歌詞，讓文章能以不同語言詮釋這首代表作。

文章相隔17年重返演唱會舞台。（翰森娛樂提供）文章相隔17年重返演唱會舞台。（翰森娛樂提供）

此外，凍齡玉女范怡文也將於珠海開唱，文章亦主動表示希望擔任嘉賓力挺，直言范怡文是一位極為認真、值得被更多人看見的歌手，也期待用行動支持彼此。

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