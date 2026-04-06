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國民黨想「躺平換和平」 卡神楊蕙如怒爆粗口

國民黨發「躺平」片被罵爆。（翻攝自國民黨臉書）國民黨發「躺平」片被罵爆。（翻攝自國民黨臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨主席鄭麗文明（7）日將啟程赴中與中國國家主席習近平會晤，在質疑聲浪四起之際，藍營發布影片喊「有和平才能躺平」，被網友譙翻。

今（6）日一早，有「卡神」封號的楊蕙如在臉書發文怒斥國民黨真的有病，表示看到「躺平換和平」廣告，以為是反串，沒想到是真的，氣到直接在發文飆粗口：「垃圾。」

楊蕙如並點名鄭麗文，她說：「鄭麗文是覺得跪舔中共還不夠，現在還要躺下趴下？無恥女，賣國賣成這樣，你的良心不會痛嗎？和平從來都不是靠跪舔和躺平換來的。做個人，站好站穩，尊嚴的守護自己家園，很難嗎？」

國民黨5日在臉書粉專發布用AI製作的影片，宣稱現在大家能夠「躺平」，是因為和平，「這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持」。影片一出隨即被灌爆，「沒國防保護會有和平？」、「追求和平沒問題，但不能用躺平來交換」、「直接放棄，把台灣打包直送，當然和平！」、「躺平……是跪下吧？」、「一群人拿球棒站在你家門口，我不相信你會請這些人來家裡坐」、「跪下來的和平也算和平嗎？」、「和平我贊成，但用投降的和平就滾開！」

相關新聞：國民黨想「躺平換和平」 施景中引美開國元勳名言：大家信誰？

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