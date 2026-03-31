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一塊炸豬排擊潰男神！朴敘俊新劇「最痛瞬間」曝

《等待京道》朴敘俊（右）、元志安。（龍華電視提供）《等待京道》朴敘俊（右）、元志安。（龍華電視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕男神朴敘俊時隔7年重返電視劇愛情線，新作《等待京道》讓人跌破眼鏡的不是吻戲、不是告白，而是一場「炸豬排」戲勾出男人最痛的青春。

朴敘俊透露，當初讀到劇本第4集那場戲，瞬間被擊中。劇中年輕的京道，為了撐場面向朋友借錢，只為帶女友吃一頓像樣的晚餐，卻在現實與自尊之間崩潰，「那種情感，幾乎每個男人都經歷過。」

《等待京道》不是傳統甜寵劇，而是一段橫跨20歲、28歲到38歲的「人生級戀愛」。朴敘俊飾演的李京道，與元志安飾演的徐智友，在青春時相愛、在現實中錯過，最終因一場「婚外戀風波」再度重逢；三段時間線交錯，愛情從青澀、拉扯到遺憾，堆疊出最真實的情感重量。

這次朴敘俊不走霸氣路線，而是把溫柔推到極致。劇中他一句「我會幫你找到你喜歡的」，擊中觀眾少女心，被封為「年度最心疼男主角」；他選擇不強求、不佔有，甚至甘願背負誤解，也要守在對方身後。

《等待京道》朴敘俊（左）和元志安飾演同齡戀人。（龍華電視提供）《等待京道》朴敘俊（左）和元志安飾演同齡戀人。（龍華電視提供）

為了讓角色更有連續性，朴敘俊主動提議20歲到38歲，全都由同一個演員演；他甚至細調聲音、語氣與節奏，讓角色隨時間成熟，卻不失最初的情感。但他也坦言，最大壓力是要和相差11歲的元志安演「同齡戀人」，一開始真的很怕不自然。

首次挑大樑的元志安，坦言壓力巨大。她在妝髮、造型上下足功夫，細膩呈現不同年齡層的轉變，從青春的衝動，到成年後的疲憊，每個階段都像另一個人。

元志安與劇中姊姊的親情線，也成為另一大催淚炸彈；背叛、陰謀、記憶錯亂，全數壓在這對姊妹身上，讓觀眾看得又痛又上癮。《等待京道》今（31）起，平日晚間7點於龍華影劇台MOD354全台首播。

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