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李珠珢班表曝光翻車 黑粉助力 急補場面止血

李珠珢官方後援會與社群緊急宣布加碼應援場次。（翻攝自IG）李珠珢官方後援會與社群緊急宣布加碼應援場次。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢，頂著「AI女神」光環來台發展，還曾高喊今年要「ALL IN台灣」。沒想到4月班表一曝光，卻瞬間引爆球迷怒火，因為整個4月在新莊主場竟只出現3天，與先前承諾形成強烈落差。

消息一出，網路直接炸鍋，酸民火力全開：「來掃墓嗎？」、「清明節限定版本」、「ALL IN三天？」嘲諷聲浪不斷，相關話題迅速延燒，留言區幾乎全面失控。

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢（前），頂著「AI女神」光環來台發展。（資料照，記者劉信德攝）富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢（前），頂著「AI女神」光環來台發展。（資料照，記者劉信德攝）

面對輿論全面失控，李珠珢官方後援會與社群火速出面止血，緊急宣布加碼應援場次，確認她將於4月18、19日回到新莊主場，出勤日從原本3天硬是補到5天，試圖平息怒火。

但這波操作反而讓爭議再升溫，不少網友質疑：「是被罵才加場？」、「早說ALL IN，結果現在才補？」甚至有人直言：「這根本公關災難補破網」。

李珠珢才剛結束韓職LG雙子隊行程，並多次強調今年會把重心放在台灣。（資料照，記者陳志曲攝）李珠珢才剛結束韓職LG雙子隊行程，並多次強調今年會把重心放在台灣。（資料照，記者陳志曲攝）

事實上，李珠珢才剛結束韓職LG雙子隊行程，並多次強調今年會把重心放在台灣，甚至承諾「出席場次會比去年更多」。然而3月26日班表曝光後，卻與期待出現巨大落差，也成為這次炎上的導火線。

隨著加場消息公布，粉絲圈也正式分裂。一派認為「聲量成功施壓」，替粉絲爭取到更多應援機會；另一派則狠酸：「珠黑才是最大功臣」，甚至出現「越罵越多場」的反諷聲音。

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