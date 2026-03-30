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娛樂 電視

49歲王俐人吹髮大解放！卡通睡衣「側漏」側乳全看光 正面驚見神祕凸點

〔記者李紹綾／台北報導〕49歲王俐人最近因為一支深V蕾絲睡衣吹風機影片爆紅，短短幾天狂吸超過63萬次觀看，業績跟著開紅盤。她昨（29日）加碼上新片，這次雖然把蕾絲換成卡通圖案背心，但尺度更驚人，一轉身「超兇側乳」直接見客，甚至連正面照都被抓包「疑似激凸」。

王俐人穿睡衣賣吹風機，胸前疑似激凸。（翻攝自臉書）王俐人穿睡衣賣吹風機，胸前疑似激凸。（翻攝自臉書）

王俐人日前業配吹風機，她穿著深V細肩帶睡衣坐在沙發上吹頭髮，傲人上圍隨著動作若隱若現，雖然有用小花圖案打馬賽克，但反而更引人遐想。當時面對酸民質疑走流量，她霸氣回應：「不是故意的。早知道我就完妝」、「阿姨我在吹頭髮啊！」

王俐人轉身吹頭髮，側乳被看光。（翻攝自臉書）王俐人轉身吹頭髮，側乳被看光。（翻攝自臉書）

昨晚最新上線的影片，王俐人改穿一件看似保守的黃色卡通圖案背心，沒想到這件睡衣大有玄機，側邊竟然「挖大洞」，她對著鏡頭賣力吹整微濕秀髮，一個華麗轉身，傲人側乳直接大方見客。

這還沒完，她在限時動態分享正面照，頭髮微遮臉龐，露出招牌甜笑，手中握著同款白色吹風機。但網友把焦點全放在她胸前，黃色背心下驚見「神祕凸起點」，被疑是「激凸」演出，性感指數破表。

王俐人日前穿蕾絲睡衣賣吹風機。（翻攝自臉書）王俐人日前穿蕾絲睡衣賣吹風機。（翻攝自臉書）

影片上線短短14小時，在王俐人臉書上就累積近30萬次觀看數。網友紛紛暴動留言：「我看了好幾遍是正常的嗎…」、「根本沒有看吹風機，都在看你比較多」，但也有看不下去的酸民開酸：「身體的版面大於商品操作的版！！是業配什麼？」 王俐人大方回擊：「我就一直在用吹風機吹乾我頭髮啊。」

面對酸言「可憐，只能靠露了」，王俐人火力全開直接開嗆：「全世界都在露我為什麼不行。」面對被形容「阿姨真拚」，她也再次強調：「阿姨很認真分享。」

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