自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘戲后「送別楊大正」從頭哭到尾 她全程目睹都跪了：真的不簡單

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后吳奕蓉在客家電視台影集《都市開基祖》飾演楊大正的妻子，開拍第一天的第一場戲，就得上演送別丈夫的崩潰戲碼，從頭哭到尾，情緒張力十足，讓飾演工地主任的鍾瑶忍不住讚嘆：「奕蓉姐真的太厲害，眼淚完全收放自如！」

吳奕蓉（右）在《都市開基祖》收放自如的眼淚，讓鍾瑶（左）讚嘆不已。（客家電視台提供）吳奕蓉（右）在《都市開基祖》收放自如的眼淚，讓鍾瑶（左）讚嘆不已。（客家電視台提供）

「王班F4」由莊凱勛、陳竹昇、張耀仁、楊大正組成，劇中四人飾演從南部北上打拚的客家子弟，多以客語對話，唯獨陳竹昇角色使用河洛語，成為一大亮點。他笑說一開始得知設定時相當意外：「這不是客家電視的戲嗎？」不過朱平導演表示，真實工地本就充滿多元語言交錯的情境，這樣的設定反而更貼近現實。同時，陳竹昇需在語言差異中自然與其他角色互動、不顯突兀，更考驗其表演功力。

吳奕蓉進《都市開基祖》的首場戲，就要哭崩送別丈夫。（客家電視台提供）吳奕蓉進《都市開基祖》的首場戲，就要哭崩送別丈夫。（客家電視台提供）

首次執導長集數戲劇的導演朱平，同樣面臨前所未有的挑戰。他回憶印象最深刻的一場戲，是為了重現當年交通黑暗期的壅塞場景，不僅特地尋找看起來仍在施工中的路段，更透過網路號召近三十台1990年代的汽機車與車主親自上陣充當臨演。劇組從凌晨兩點多開始準備，一路拍攝到中午才收工，規模與耗時都相當驚人。此外，為了符合時代背景，拍攝時還得刻意避開現代建築常見的分離式冷氣室外機，一不小心就可能穿幫，細節控管可說是處處考驗。

陳竹昇（右）在《都市開基祖》以台語互動，考驗其表演功力。（客家電視台提供）陳竹昇（右）在《都市開基祖》以台語互動，考驗其表演功力。（客家電視台提供）

《都市開基祖》劇組為呈現當年交通黑暗期，特別動員老車及車主上街封路拍攝。（客家電視台提供）《都市開基祖》劇組為呈現當年交通黑暗期，特別動員老車及車主上街封路拍攝。（客家電視台提供）

《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。3月28日起，每週六晚間9點於客家電視播出，晚間10點同步於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中