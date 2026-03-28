金鐘戲后「送別楊大正」從頭哭到尾 她全程目睹都跪了：真的不簡單

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后吳奕蓉在客家電視台影集《都市開基祖》飾演楊大正的妻子，開拍第一天的第一場戲，就得上演送別丈夫的崩潰戲碼，從頭哭到尾，情緒張力十足，讓飾演工地主任的鍾瑶忍不住讚嘆：「奕蓉姐真的太厲害，眼淚完全收放自如！」

吳奕蓉（右）在《都市開基祖》收放自如的眼淚，讓鍾瑶（左）讚嘆不已。（客家電視台提供）

「王班F4」由莊凱勛、陳竹昇、張耀仁、楊大正組成，劇中四人飾演從南部北上打拚的客家子弟，多以客語對話，唯獨陳竹昇角色使用河洛語，成為一大亮點。他笑說一開始得知設定時相當意外：「這不是客家電視的戲嗎？」不過朱平導演表示，真實工地本就充滿多元語言交錯的情境，這樣的設定反而更貼近現實。同時，陳竹昇需在語言差異中自然與其他角色互動、不顯突兀，更考驗其表演功力。

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吳奕蓉進《都市開基祖》的首場戲，就要哭崩送別丈夫。（客家電視台提供）

首次執導長集數戲劇的導演朱平，同樣面臨前所未有的挑戰。他回憶印象最深刻的一場戲，是為了重現當年交通黑暗期的壅塞場景，不僅特地尋找看起來仍在施工中的路段，更透過網路號召近三十台1990年代的汽機車與車主親自上陣充當臨演。劇組從凌晨兩點多開始準備，一路拍攝到中午才收工，規模與耗時都相當驚人。此外，為了符合時代背景，拍攝時還得刻意避開現代建築常見的分離式冷氣室外機，一不小心就可能穿幫，細節控管可說是處處考驗。

陳竹昇（右）在《都市開基祖》以台語互動，考驗其表演功力。（客家電視台提供）

《都市開基祖》劇組為呈現當年交通黑暗期，特別動員老車及車主上街封路拍攝。（客家電視台提供）

《都市開基祖》由莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、張耀仁、楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。3月28日起，每週六晚間9點於客家電視播出，晚間10點同步於中華電信MOD、Hami Video及台灣大哥大MyVideo上架。

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