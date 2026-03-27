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娛樂 最新消息

蕭敬騰聖家堂浪漫親吻愛妻Summer 對戰納達爾厲害了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰日前完成鑽石舞台公益演出後，當晚馬不停蹄與經紀人老婆Summer前往西班牙，展開一段結合工作與生活的旅行。他與網壇傳奇納達爾驚喜會面，兩人除了餐敘交流，還進行了一場輕鬆愉快的友誼賽。

蕭敬騰與納達爾切磋網球。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰與納達爾切磋網球。（喜鵲娛樂提供）

這次會面的契機源於品牌邀約，老蕭與收藏許多珍貴名錶的好友一同前往納達爾的家鄉馬洛卡島，參訪納達爾學院。在納達爾的貼心安排下，一行人不僅參觀學院與博物館，並於私人會所餐敘，氣氛輕鬆融洽，雙方互動熱絡。納達爾更表達希望未來有機會親耳聆聽老蕭現場演唱，展現對音樂的興趣。

蕭敬騰與老婆Summer，飛到西班牙與網球傳奇納達爾碰面。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰與老婆Summer，飛到西班牙與網球傳奇納達爾碰面。（喜鵲娛樂提供）

面對這位擁有「紅土之王」美譽的傳奇球星，老蕭表示，納達爾不僅球技出眾，更擁有極高的IQ與EQ，每一場比賽都非常經典，讓人印象深刻。

蕭敬騰與納達爾相見歡。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰與納達爾相見歡。（喜鵲娛樂提供）

在緊湊的工作行程中，蕭敬騰也與老婆把握機會短暫放鬆，實踐「一邊工作、一邊生活」的理想節奏。Summer回憶，上一次造訪西班牙已是25年前，當時隨F4拍攝《流星花園2》，時光流轉當年納達爾僅16歲，而老蕭也才15歲。

蕭敬騰浪漫親吻愛妻。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰浪漫親吻愛妻。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰與老婆Summer在聖家堂外合影。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰與老婆Summer在聖家堂外合影。（喜鵲娛樂提供）

如今再度踏上巴塞隆納，兩人不忘造訪聖家堂，甜蜜親吻放閃，提到身邊有摯愛與好友相伴，格外別具意義。Summer也分享心境，無論工作多忙碌，都應記得享受生活、持續熱愛，「認真工作，開心生活」，為人生寫下精彩篇章。

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