主播秦綾謙抽公幼崩潰！為2歲兒忙卡位怒問：不是少子化嗎

主播秦綾謙為了替2歲兒申請幼兒園名額深感崩潰。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕39歲主播秦綾謙近日為了替2歲兒申請幼兒園名額，直言台北市公立與非營利幼兒園中籤率極低，一般生抽中名額「像中彩券一樣難」，並質疑在少子化趨勢下，學位仍然供不應求，卡位公幼的焦慮心情曝光後，引發許多家長強烈共鳴。

秦綾謙2022年底與旅遊節目主持人廖科溢結婚，隔年11月誕下兒子「小辛巴」後時常分享育兒日常，她昨（26日）為卡位公幼有感而發，表示台北市公立與非營利幼兒園在扣除優先資格後，一般生能取得名額的機率相當低，尤其2歲專班競爭更為激烈，此情況讓她忍不住感嘆「不是少子化嗎...」對學位仍供不應求的情況感到疑惑。

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原打算若未抽中公立幼兒園，就先讓兒子就讀私立幼兒園過渡1年，但秦綾謙實際尋找後發現，適合且喜歡的私校並不容易找到，即便有中意的學校，學費負擔不僅較高，有些甚至同樣需要抽籤入學，使得整體選擇仍充滿不確定性。

面對幼兒園申請過程的種種變數，秦綾謙坦言這段時間壓力與焦慮感明顯增加，且所有家長都需等待到5月、6月各校招生名單公布，才能確定孩子最終就學去向，焦慮心緒吸引不少家長留言分享經驗，有人指出公幼名額競爭激烈早已是常態，也有人表示候補仍有機會遞補成功，希望能給正在等待結果的家長一些安慰。

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