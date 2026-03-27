自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

主播秦綾謙抽公幼崩潰！為2歲兒忙卡位怒問：不是少子化嗎

主播秦綾謙為了替2歲兒申請幼兒園名額深感崩潰。（翻攝自臉書）主播秦綾謙為了替2歲兒申請幼兒園名額深感崩潰。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕39歲主播秦綾謙近日為了替2歲兒申請幼兒園名額，直言台北市公立與非營利幼兒園中籤率極低，一般生抽中名額「像中彩券一樣難」，並質疑在少子化趨勢下，學位仍然供不應求，卡位公幼的焦慮心情曝光後，引發許多家長強烈共鳴。

秦綾謙2022年底與旅遊節目主持人廖科溢結婚，隔年11月誕下兒子「小辛巴」後時常分享育兒日常，她昨（26日）為卡位公幼有感而發，表示台北市公立與非營利幼兒園在扣除優先資格後，一般生能取得名額的機率相當低，尤其2歲專班競爭更為激烈，此情況讓她忍不住感嘆「不是少子化嗎...」對學位仍供不應求的情況感到疑惑。

原打算若未抽中公立幼兒園，就先讓兒子就讀私立幼兒園過渡1年，但秦綾謙實際尋找後發現，適合且喜歡的私校並不容易找到，即便有中意的學校，學費負擔不僅較高，有些甚至同樣需要抽籤入學，使得整體選擇仍充滿不確定性。

面對幼兒園申請過程的種種變數，秦綾謙坦言這段時間壓力與焦慮感明顯增加，且所有家長都需等待到5月、6月各校招生名單公布，才能確定孩子最終就學去向，焦慮心緒吸引不少家長留言分享經驗，有人指出公幼名額競爭激烈早已是常態，也有人表示候補仍有機會遞補成功，希望能給正在等待結果的家長一些安慰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中