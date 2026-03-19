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娛樂 電影

手排車地獄＋飛車追逐 《死亡賭局》黃奇斌崩潰：比演戲還難

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作片《死亡賭局》改編自真實新聞事件，找來春風、黃奇斌首度同台飆戲，兄弟情直接升級成拳拳到肉的對決；兩人分飾背負假球汙名的「背骨球星」、被家族壓力壓到極限的弟弟，劇情圍繞救父還是不救，火藥味直接炸出螢幕。

黃奇斌（右）在《死亡賭局》中充滿爆發力的演技，讓劇組驚豔。（英傑哆影業提供提供）黃奇斌（右）在《死亡賭局》中充滿爆發力的演技，讓劇組驚豔。（英傑哆影業提供提供）

有趣的是，黃奇斌從過去作品開始，就像被「交通工具詛咒」纏上，不是《96分鐘》的高鐵爆炸，就是貨車談戀愛，這次在《死亡賭局》更升級，挑戰一台難搞到極致的老舊手排車。他忍不住吐槽：「那台車真的有夠難開！」噪音大、悶熱又難操控，還得在狹小空間裡完成動作戲，根本是地獄級任務。

春風（左）與黃奇斌私下是很聊得來的朋友。（英傑哆影業提供提供）春風（左）與黃奇斌私下是很聊得來的朋友。（英傑哆影業提供提供）

最狂的還是電影壓軸的「電子花車飛車追逐」場面。整整拍攝一週，演員必須在極度狹窄的空間裡邊打邊吵，還要在機械轟鳴聲中精準接話，稍微失誤就會整場重來。

黃奇斌形容，那種混亂與壓迫，反而讓角色被逼到絕境的情緒更真實，「就是一種被推到邊緣的爆發」。《死亡賭局》於4月24日全台上映。

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