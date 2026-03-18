北京影展突取消「日本電影週」！20年慣例中斷 原因掀熱議

北京國際電影節將於4月登場，今年確定沒有日本電影週。（翻攝自微博）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本首相高市早苗因涉台言論，中日緊繃關係升溫，4月將登場的第16屆北京國際電影節，今（18）傳出確定取消多年固定登場的「日本電影週」，引發影迷與業界一片譁然。

向來被視為「中日影視文化交流」指標的「日本電影週」單元，竟在2026年突然喊卡，甚至目前也沒有日本作品參展。這項變動打破過去近20年來的慣例，讓不少業界人士直呼「很不尋常」，畢竟該單元自2006年起幾乎年年舉辦，即便過去經歷疫情衝擊，甚至政治摩擦，也從未中斷。

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據《共同社》報導，此次變動可能與近期中日關係緊張有關，日本政壇針對台灣議題的相關發言，被視為牽動雙邊氣氛的敏感因素之一，進而影響文化交流活動。雖然官方未明言原因，但時機點巧妙重疊，讓外界議論紛紛。

長期參與主辦的日方單位坦言，已接獲通知今年活動取消，對此感到相當遺憾。畢竟「日本電影週」多年來不只是影迷盛會，更象徵著兩國電影文化的交流橋梁，如今突然被缺席，難免讓人擔心是否成為後續變化的前兆。

接下來，6月將舉辦的上海國際電影節是否會跟進取消，目前仍未定案。

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