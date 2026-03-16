率眾狂喊「我不要」！靈魂沙發「佈道大會」現場曝光

靈魂沙發舉辦《失望的山》發片專場。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕樂團SoulFa靈魂沙發上週末於台北THE WALL LIVE HOUSE舉辦《失望的山》發片專場，現場不僅端出「專輯聽不到」的改編版本，更在暌違四年後與老樂迷溫馨團聚。

面對台下跨越不同年齡層的聽眾，團員們大方玩起世代梗，主唱本山自嘲這是一場跨越20至30歲的集會，更笑說心裡其實很期待台下突然有人舉手喊出「我14歲！」。貝斯手亨利也幽默回憶，以前曾有歌迷在還是學生身份時翹補習班的課來看表演，如今回想起來忍不住調侃：「雖然他們現在應該都畢業了，但如果當初考不好真的不關我們的事喔！」

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靈魂沙發舉辦《失望的山》發片專場。（放飛音樂提供）

演出曲目安排誠意十足，除了新專輯同名曲《失望的山》，靈魂沙發更特別準備了封存已久的舊歌《Nobody Else》 。亨利感性表示，這首歌讓他們感覺回到了五年前的狀態。在演唱《So Sad》前，本山更現場帶領大家練習拒絕的藝術，大聲喊出「我不喜歡、我不要」，讓現場氣氛一度像極了充滿正能量的「佈道大會」，但他隨即感性分享：「該是時候不要讓自己有這麼多負擔了，是時候讓自己好過一點。」

靈魂沙發舉辦《失望的山》發片專場。（放飛音樂提供）

除了情緒的釋放，本山在演唱《躺在床上》前分享了這段時間的心境轉變，坦言自己雖然希望用舒服的方式與世界連結，但其實內心渴望和平。他提到：「如果每天回家可以安安靜靜地躺在床上，那這世界就是和平的。雖然這是我寫過最自私的一首歌，但希望大家都能擁有這份自在。」接著樂團進入「工商時間」，熱情介紹自己親手捏製的陶藝品與開版的T-shirt，並強調這不僅是商品，更是團員們將生活感受具象化的心意結晶。

靈魂沙發舉辦《失望的山》發片專場。（放飛音樂提供）

音樂會後半段迎來感性高峰，主唱本山特別介紹了《無聲》這首歌，這是貝斯手亨利入團七年來的第一首創作 。亨利坦言寫歌其實是一件很難的事，並對著全場呼籲：「我覺得寫歌真的很難，現在你們應該為我鼓掌！」現場隨即響起熱烈掌聲。PooPoo也感性致謝，表示雖然樂團安靜了一段時間，但這張專輯意義深遠，每個人都好好感受了身上發生的事，並表示：「我們都撐過來了」。

本山在最後向觀眾直言，這張專輯是他們非常喜歡的作品，「做我們喜歡的事、堅持自己喜歡的事很重要」。

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