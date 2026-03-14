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娛樂 最新消息

趙今麥、宋威龍甜到爆！花絮竟成「I人破冰紀錄片」

宋威龍在《驕陽似我》飾演「林嶼森」。（愛爾達電視提供）宋威龍在《驕陽似我》飾演「林嶼森」。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕由趙今麥及宋威龍領銜主演的《驕陽似我》，改編自人氣作家顧漫的同名小說，編劇由作家「顧漫」親自操刀，她筆下的《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《杉杉來吃》皆改編成電視劇並獲得好評，趙今麥和宋威龍曾在訪問中聊到自己接演《驕陽似我》的心路歷程，趙今麥說：「因為是顧漫老師的作品，覺得非常榮幸、看了劇本後也非常喜歡。」宋威龍則說：「因為很久沒有演霸總了，首先是很緊張，其次是被劇本打動了。」

他們也聊到顧漫在拍攝現場會提供很多建議和指導，兩人異口同聲說「老師一直在監視器前陪伴著我們，像角色之間的情感、心路歷程、畫面，她是最清楚的」，趙今麥補充說：「像曦光是南方人，而我自己是北方人，所以在一些用詞和語氣上面，老師也會提醒我，非常注重細節。」

趙今麥（右）在《驕陽似我》首搭宋威龍CP感超強、話題十足。（愛爾達電視提供）趙今麥（右）在《驕陽似我》首搭宋威龍CP感超強、話題十足。（愛爾達電視提供）

趙今麥和宋威龍在劇中飾演的聶曦光、林嶼森被粉絲封為「心有林曦CP」，劇中的「雪夜傘下吻」、「大衣擁抱」等名場面被讚「甜而不膩」，其實這部戲是兩人首次合作，網友笑說劇組公開的花絮影片根本就是「2個I人的破冰進度紀錄片」，他們也分享了第一次見面的場景，宋威龍搶答：「應該是在化妝間，我們倆基本沒啥講話，就只有打招呼而已。」

趙今麥（右）在《驕陽似我》 第一場戲曝光，甜蜜躺在宋威龍肩膀。（愛爾達電視提供）趙今麥（右）在《驕陽似我》 第一場戲曝光，甜蜜躺在宋威龍肩膀。（愛爾達電視提供）

而兩人的第一場戲則是在電影院中，其中有場戲是趙今麥要靠在宋威龍的肩膀上，只見兩人都很小心翼翼、相當拘謹，在事後的訪問中，趙今麥說：「對他（宋威龍）的初印象是很安靜、不太愛講話。」隨著長時間拍戲相處後，宋威龍說：「後來我發現她（趙今麥）是非常活潑的人，也喜歡講冷笑話。」一旁的趙今麥則反駁：「我覺得挺好笑、我覺得不冷。」《驕陽似我》週一至週五晚間8點愛爾達影劇台播出。

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