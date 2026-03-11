自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「恁娘卡好」掀回憶殺！豬哥亮重金回歸 招牌馬桶蓋真相曝光

《高雄有顆藍寶石》預告一出，秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。（高雄流行音樂中心提供）《高雄有顆藍寶石》預告一出，秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》上週公開正式預告，短短片段立刻勾起許多觀眾難忘的記憶，其中秀場天王豬哥亮一句經典口頭禪「恁娘卡好」，讓不少長輩直呼「太熟悉了！」電影今盛大舉辦試片，帶領觀眾回到70、80年代高雄最熱鬧的秀場時光，一同重溫藍寶石大歌廳曾經的輝煌。

紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐出席試片活動。（高雄流行音樂中心提供）紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐出席試片活動。（高雄流行音樂中心提供）

導演楊力州在活動上坦言，雖然製作上遇到許多困難，但能完成這部紀錄片是很特別的經驗，更笑喊最困難的是「重金禮聘請豬哥亮回來加班」。他分享片中豬哥亮說的話都是由AI完成，團隊蒐集大量關於豬哥亮的資料、談話變成逐字稿灌進電腦裡，以此建立豬哥亮的模型，他也透露AI豬哥亮回答的第一句話永遠是口頭禪「恁娘卡好」，讓楊力州直言有種被罵的感覺。

楊力州還自爆曾問過「明牌」希望人生能夠從此翻牌，但沒有收到明牌號碼，逗樂現場觀眾。面對「藍寶石大歌廳」這個南台灣獨有的秀場記憶，導演楊力州坦言最大的困難點是留存資料嚴重不足，「我甚至連一張藍寶石大歌廳外觀的完整照片都找不到。」

高流執行長丁度嵐也感嘆補充，籌辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會的過程亦遭遇相似難題，儘管當年藍寶石大歌廳紅遍大街小巷，眾多歌手與主持人搶著輪番登台，但關於這個傳奇舞台的紀錄卻寥寥無幾，只有零星的影像片段與口述歷史。

導演楊力州透露，拍攝《高雄有顆藍寶石》並不容易，因為秀場文化長期缺乏完整的整理與研究。（高雄流行音樂中心提供）導演楊力州透露，拍攝《高雄有顆藍寶石》並不容易，因為秀場文化長期缺乏完整的整理與研究。（高雄流行音樂中心提供）

而口述歷史又是另一個讓導演感到棘手的部分，因為受訪者聊的都是40、50年前的往事，每個人的記憶都有落差，有時還彼此矛盾，導演身為紀錄片創作者，必須在尊重受訪者主觀經驗和追求歷史脈絡兩者之間取得平衡。

被問到田調發生的趣事？楊力州分享只要提到秀場，大家就會自然地模仿當年的笑梗跟說話語氣，忍不住表演慾的受訪者還會直接現場來一段，讓他感受到「舞台其實還在他們的身體裡，從來沒有消失」，足見藍寶石大歌廳在大家心中的重要性。

秀場天王豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（高雄流行音樂中心提供）秀場天王豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（高雄流行音樂中心提供）

此外，片中也揭開許多秀場背後的故事，提到歌廳秀，最讓人印象深刻的絕對是秀場天王豬哥亮那一頭「招牌馬桶蓋」。在拍攝過程中，導演楊力州表示，時常有人提到幫豬哥亮設計招牌馬桶蓋髮型的設計師「余師」，但這位設計師一直被認為已經「仙逝」，因此話題總是嘎然而止，直到某間當鋪老闆說「他還住在高雄後驛」，卡住的線索出現曙光，讓楊力州笑喊「解密的世界整個絢爛了起來」。

余師透露髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」，創造出如此強烈的視覺造型，讓全台民眾只要聽到「馬桶蓋頭」就會直覺聯想到天王豬哥亮，既成為秀場裡最鮮明的視覺符號，也讓他成為秀場文化最代表的形象。《高雄有顆藍寶石》將於4月10日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中