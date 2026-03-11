「恁娘卡好」掀回憶殺！豬哥亮重金回歸 招牌馬桶蓋真相曝光

《高雄有顆藍寶石》預告一出，秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》上週公開正式預告，短短片段立刻勾起許多觀眾難忘的記憶，其中秀場天王豬哥亮一句經典口頭禪「恁娘卡好」，讓不少長輩直呼「太熟悉了！」電影今盛大舉辦試片，帶領觀眾回到70、80年代高雄最熱鬧的秀場時光，一同重溫藍寶石大歌廳曾經的輝煌。

紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐出席試片活動。（高雄流行音樂中心提供）

導演楊力州在活動上坦言，雖然製作上遇到許多困難，但能完成這部紀錄片是很特別的經驗，更笑喊最困難的是「重金禮聘請豬哥亮回來加班」。他分享片中豬哥亮說的話都是由AI完成，團隊蒐集大量關於豬哥亮的資料、談話變成逐字稿灌進電腦裡，以此建立豬哥亮的模型，他也透露，AI豬哥亮回答的第一句話永遠是口頭禪「恁娘卡好」，讓楊力州直言有種被罵的感覺。

楊力州還自爆曾問過「明牌」，希望人生能夠從此翻牌，但沒有收到明牌號碼，逗樂現場觀眾。面對「藍寶石大歌廳」這個南台灣獨有的秀場記憶，導演楊力州坦言，最大的困難點是留存資料嚴重不足，「我甚至連一張藍寶石大歌廳外觀的完整照片都找不到。」

高流執行長丁度嵐也感嘆補充，籌辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會的過程亦遭遇相似難題，儘管當年藍寶石大歌廳紅遍大街小巷，眾多歌手與主持人搶著輪番登台，但關於這個傳奇舞台的紀錄卻寥寥無幾，只有零星的影像片段與口述歷史。

導演楊力州透露，拍攝《高雄有顆藍寶石》並不容易，因為秀場文化長期缺乏完整的整理與研究。（高雄流行音樂中心提供）

而口述歷史又是另一個讓導演感到棘手的部分，因為受訪者聊的都是40、50年前的往事，每個人的記憶都有落差，有時還彼此矛盾，導演身為紀錄片創作者，必須在尊重受訪者主觀經驗和追求歷史脈絡兩者之間取得平衡。

被問到田調發生的趣事？楊力州分享只要提到秀場，大家就會自然地模仿當年的笑梗跟說話語氣，忍不住表演慾的受訪者還會直接現場來一段，讓他感受到「舞台其實還在他們的身體裡，從來沒有消失」，足見藍寶石大歌廳在大家心中的重要性。

秀場天王豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（高雄流行音樂中心提供）

此外，片中也揭開許多秀場背後的故事，提到歌廳秀，最讓人印象深刻的絕對是秀場天王豬哥亮那一頭「招牌馬桶蓋」。在拍攝過程中，導演楊力州表示，時常有人提到幫豬哥亮設計招牌馬桶蓋髮型的設計師「余師」，但這位設計師一直被認為已經「仙逝」，因此話題總是嘎然而止，直到某間當鋪老闆說「他還住在高雄後驛」，卡住的線索出現曙光，讓楊力州笑喊，「解密的世界整個絢爛了起來」。

余師透露，髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」，創造出如此強烈的視覺造型，讓全台民眾只要聽到「馬桶蓋頭」就會直覺聯想到天王豬哥亮，既成為秀場裡最鮮明的視覺符號，也讓他成為秀場文化最代表的形象。《高雄有顆藍寶石》將於4月10日在台上映。

