洗澡、上廁所都不放過！方宥心「衝浴室聊劇本」 私下瘋狂排戲

方宥心在《櫻子媽媽與他的三個男人》演繹櫻子媽媽30年的歲月。（瘋戲樂工作室提供）方宥心在《櫻子媽媽與他的三個男人》演繹櫻子媽媽30年的歲月。（瘋戲樂工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕方宥心領銜主演音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置。4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭演出。同時全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運，展現高度表演能量。本次演出也特別規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾將能坐在舞台沙發區近距離觀看演出，彷彿成為Sakura酒店的一份子，與演員與樂手同處夜晚之中。

王為在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾多個角色，圖為主要角色為酒店少爺「咪幾」。（瘋戲樂工作室提供）王為在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾多個角色，圖為主要角色為酒店少爺「咪幾」。（瘋戲樂工作室提供）

方宥心（左）、王為（右）夫妻檔在《櫻子媽媽與他的三個男人》同台飆戲。（瘋戲樂工作室提供）方宥心（左）、王為（右）夫妻檔在《櫻子媽媽與他的三個男人》同台飆戲。（瘋戲樂工作室提供）

在本次卡司中，王為與方宥心這對夫妻檔的合作也成為舞台亮點。兩人其實在還不是情侶時就曾多次合作演出，彼此對表演節奏與習慣相當熟悉，方宥心表示，因為王為很了解她的表演習慣，常能幫她看見自己沒注意到的盲點；王為則說，兩人合作次數多，彼此知道什麼時候該給對方助力或推力，因此在舞台上反而更自在。

凱爾在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾多個角色，圖為首演時最觸動人心的櫻子父親。（瘋戲樂工作室提供）凱爾在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾多個角色，圖為首演時最觸動人心的櫻子父親。（瘋戲樂工作室提供）

兩人甚至會把排練延伸到生活之中，王為笑說，方宥心是遇到問題就想立刻解決的個性，因此有時候他正在洗澡或上廁所，她也會突然衝進來討論劇本，「聊著聊著就開始排戲」。他也分享，在櫻子的人生中，每個遇到的人都為她留下不同的顏色，而這些顏色會在歌聲裡慢慢讓觀眾感受到人生。

謝孟庭在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾黑道小弟、駐唱歌手、日本客人，圖為劇中黑道小弟造型。（瘋戲樂工作室提供）謝孟庭在《櫻子媽媽與他的三個男人》分飾黑道小弟、駐唱歌手、日本客人，圖為劇中黑道小弟造型。（瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》從歌手許富凱專輯《五木大学》的音樂世界出發，結合日式酒店文化田調故事，發展成融合台語歌謠與演歌情懷的音樂劇作品，透過歌曲唱出條通夜生活裡的愛、孤單與人生片段。作品由瘋戲樂工作室推出，歷經三年創作與舞台累積，從首演後持續修整，推出全面升級的「二代目」版本，在劇本細節、音樂編曲與樂隊編制上皆重新調整，希望帶來更貼近人物情感的舞台呈現。

王為（左起）、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾演出《櫻子媽媽與她的三個男人》。（瘋戲樂工作室提供）王為（左起）、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾演出《櫻子媽媽與她的三個男人》。（瘋戲樂工作室提供）

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。

