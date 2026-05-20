孫安佐聲押禁見被同情 徐閉：請正視26歲成年人犯罪事實

「秋偉」邱皓偉捲入孫安佐火焰槍案，複訊後2萬元交保。 （記者張文川攝）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐14日在IG上傳影片炫耀發明火焰槍，檢警隔日清晨發動搜索拘提孫安佐、他的前經紀人陳昱中到案，訊後聲押禁見孫安佐獲准、陳3萬元交保，19日擴大偵辦，約談幕後金主「拳願明星格鬥賽」執行長「秋偉」邱皓偉、負責攝影的「佑子」江廷佑到案，士林地檢署下午複訊後，將2人皆列為恐嚇公眾罪被告，諭令各2萬元交保並限制住居。

有台派女神封號的網紅徐閉在臉書發文指孫安佐已經26歲了，不是16歲，希望各位線上聖母教養專家可以正視一下成年人犯罪的事實，她說：「在我眼中你們這些人跟狄鶯差不多風，一個男人都26歲了，你們還在幫他找理由，我生父是沙人犯，我也沒去沙人吧！」

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孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）。（翻攝自IG）

23歲秋偉昨辦保完畢後，離開地檢署受訪表示：「我沒有策劃、沒有幕後金主，拍攝內容我不知道，我真的不知道，就是如實回答（檢警）。」；同為23歲的佑子說偵查不公開，「裡面的人（檢察官）說要遵守偵查不公開，我要尊重專業人士的意見」，不願表示意見。

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