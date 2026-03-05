安溥立場巨變被罵翻 認了「不缺乏冷嘲熱諷與陰謀論」

創作歌手安溥立場巨變，讓許多原本支持她的粉絲難以接受。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作歌手安溥過去曾支持台灣太陽花學運，以及香港的反送中運動，不過2024年10月1日她在微博選在晚上10：01發文，祝福新中國成立七十五週年，「人民和睦，萬里皆安」，最後還署名「安溥祝福」，讓眾多台灣網友難以接受，她的立場巨變，也讓許多原本支持她的粉絲「脫粉」。今（5日）安溥在寄給粉絲的電子信中則提到，這些年遭遇過許多冷嘲熱諷。

安溥談到：「這幾年不缺乏冷嘲熱諷與陰謀論的體驗，身為一個容器或哈哈鏡，我也明白知識與心得的流通與互惠，其實總需要人與人之間的一份信任與需求，哪怕兩者有其一，也就有機會，而兩者短其一，解釋與運用之後就會變形。」

另外安溥提到：「人們議論著讀到的金玉良言有多少價值，發生的事情有什麼意義，我也曾以為這世上定有一種心得或一種人生規劃，可以貫穿萬事萬物的現象直指人類的共心共性，然而我才明白這是不可能的，好險不可能。」

過去在發現安溥立場丕變後，曾有民眾到她的演唱會上舉旗幟抗議，但她強調：「在我的演出場合，你們永遠都是自由安全的」，另外去年3月的台中演唱會上，她也再度提到「不要被意識形態綁架，有一天你們就會明白。」

今天在電子信中安溥則談到：「我分享所有我找出的鼓勵，我鼓勵我自己繼續。人以為眼前之惡中萌發的那些善意，相信著的善裡其無助與偏見，我們的奄奄積習；人們給我歷練與意見，我給人們一些作品和祝福，我們彼此之間尚無真知灼見，但總還互相注視與回饋。」

