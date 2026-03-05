自由電子報
娛樂 最新消息

台灣人塞爆東京巨蛋！高喊Team Taiwan 蔡阿嘎驚喊：不是東區欸

蔡阿嘎與老婆二伯赴東京替中華隊加油。（翻攝IG）蔡阿嘎與老婆二伯赴東京替中華隊加油。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今（5）日在東京巨蛋正式開打，中華隊首戰對決澳洲隊，不少台灣球迷遠赴日本力挺國家隊。網紅蔡阿嘎也不缺席，攜老婆二伯與友人一同前往應援，場外盛況宛如台灣主場。

身為資深棒球迷的蔡阿嘎，賽前就在社群分享抵達東京巨蛋的畫面。只見現場擠滿台灣球迷，他忍不住笑喊：「台灣人都來了，是東京不是東區欸！」氣氛相當熱鬧。

蔡阿嘎分享東京巨蛋現況。（翻攝IG）蔡阿嘎分享東京巨蛋現況。（翻攝IG）

蔡阿嘎老婆二伯及同行友人更特地換上應援服裝，整體造型活力十足，在人群中格外吸睛。他本人也準備充滿「台味」的小物，在東京巨蛋外發放印有「必勝宮」字樣的紅色帽子，替中華隊討吉利好彩頭，吸引不少球迷索取合影，現場彷彿小型粉絲見面會。

蔡阿嘎發放必勝宮帽子。（翻攝IG）蔡阿嘎發放必勝宮帽子。（翻攝IG）

二伯穿著應援T看起來相當有活力。（翻攝IG）二伯穿著應援T看起來相當有活力。（翻攝IG）

不過，由於湧入人潮實在太多，蔡阿嘎稍早也透露，比賽已經開打，但自己仍卡在安檢入口處動彈不得。隨著經典賽點燃戰火，東京巨蛋內外皆被台灣應援聲浪包圍，海外主場氣勢十足，也讓這場國際賽事更添話題與熱度。

