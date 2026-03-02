自由電子報
娛樂 電視

王傳一跨界相聲「認知落差」爆衝突 8字揭秘生存之道

王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一、朱德剛跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》上週六於台中首演。開場即陷入一場「誤會」，兩人因認知落差引發衝突，言語交鋒節奏緊湊，瞬間點燃氣氛。這場誤會不只是笑料，更是演出的縮影「說錯一句話，世界就歪了一點」，換個角度說出口，事情則能圓回來，化火氣為掌聲。

王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）

王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）

演出中段，「誤會」逐步解開，朱德剛「來真的」，請徒弟劉毓謙合演經典傳統段子《玲瓏塔》。現場響起相聲必備的「七塊板」清脆聲響，朱德剛一邊示範基本功，一邊「正式」教導王傳一節奏與咬字，彷彿現場開班授課。戲劇出身的王傳一穩紮穩打，跟上高強度節奏，展現十足默契。傳統功力與戲劇爆發力交織，擦出全新火花，掌聲此起彼落。

王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）

王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》台中首演。（嚞娛樂提供）

節奏推進至高潮時，台中場嘉賓唐從聖驚喜現身。他一登場便火力全開，與王傳一、朱德剛即興交鋒，你來我往毫不留情，節奏陡增，笑聲無縫接軌。三人從時事與生活切入，拆解語言如何影響關係與社會氛圍，傳遞核心思想「好好說話，說說好話」。直白言語雖易激化衝突，換種說法則能轉圜；生活化的情境引起觀眾共鳴，舞台能量交疊，為台中場留下獨特記憶。

王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》台中首演，開心與唐從聖（中）合體。（嚞娛樂提供）王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》台中首演，開心與唐從聖（中）合體。（嚞娛樂提供）

王傳一在《壹加一剛好比三小》有爆笑演出。（嚞娛樂提供）王傳一在《壹加一剛好比三小》有爆笑演出。（嚞娛樂提供）

台中首演對王傳一意義非凡，他的外婆家就在台中，童年時期也常在這座城市度過，重回兒時熟悉的城市登台，坦言心情特別不同。去年他首度挑戰音樂劇踏上中山堂，如今重回舊地挑戰相聲，展現自我突破。他以經典相聲「貫口」形式，流暢念出多條台中特色路名，語速飛快、字字清晰，贏得滿堂彩。隨後他以「萬言剖白」分享自己的演藝心路歷程，從等待機會、跨出舒適圈，到一次次挑戰與突破。語氣真誠卻不沉重，幽默中帶著自嘲，讓觀眾在笑聲裡聽見共鳴。

王傳一在《壹加一剛好比三小》有爆笑演出。（嚞娛樂提供）王傳一在《壹加一剛好比三小》有爆笑演出。（嚞娛樂提供）

相聲大師朱德剛在《壹加一剛好比三小》與王傳一有精彩演出。（嚞娛樂提供）相聲大師朱德剛在《壹加一剛好比三小》與王傳一有精彩演出。（嚞娛樂提供）

演出尾聲，兩人合演節奏俐落的俏皮話，抖包袱乾淨漂亮，展現相聲純粹魅力，為228台中首演圓滿收尾。謝幕時全場鼓掌、氣氛高漲，隨後的簽名會觀眾排成數個S形長龍，簽名長達40多分鐘。即便簽到手抽筋，兩人仍笑容滿面與每位觀眾互動、合影，為台中首演留下溫暖句點。

相聲大師朱德剛在《壹加一剛好比三小》與王傳一有精彩演出。（嚞娛樂提供）相聲大師朱德剛在《壹加一剛好比三小》與王傳一有精彩演出。（嚞娛樂提供）

《壹加一剛好比三小》3月7、8日轉戰台北南海劇場。團隊預告將邀來戲劇女神賴雅妍加入，屆時與王傳一同台，這對最佳螢幕CP再次合體挑戰相聲，火花令人期待。

