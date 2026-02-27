嚇爆！水逆+六星連珠+元宵節血月「凶相」現… 占星專家示警：注意金融、地震、血光

小孟老師提醒12星座的朋友，遇上水逆、六星連珠、元宵節血月，雖現凶相，注意避厄，仍會丕極泰來。（小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

〔娛樂頻道／綜合報導〕西洋占星學中最在意的2026第一波「水星逆行」已於昨（2/26）正式展開，再加上明天即將迎來「六星連珠」的天文奇觀，以及接下來火馬年第一輪滿月，可能會出現月全食「血月」的星象，不少人擔心是否喻意「惡兆」降臨？

占星命理專家小孟老師在個人社群提醒，從2/26～3/20展開的這波水星逆行主要衝擊到的是雙魚座，至於水星、金星、木星、土星跟天王星、海王星所形成的「六星連珠」與3/3元宵節有望見到「血月」的星象組合，確實會帶來一些負面影響，波及層面有三：

1. 金融波動大，會出現明顯震盪，但不必太擔心，之後會回調。

2. 地殼震動，須注意地震。

3. 注意用火或流血事件。

小孟老師強調，基本上只須留意並懂得避開危險警訊，之後仍會丕極泰來，針對12星座這段時間該注意什麼，他也提出建議：

．雙子座：注意身心健康。

．雙魚座：注意皮膚保養。

．金牛座：注意睡眠品質。

．水瓶座：注意情緒不穩。

．牡羊座：注意疲勞。

．巨蟹座：注意負面心情。

．處女座：飲食不宜過量。

．天秤座：要注意筋骨。

．魔羯座：避免前往山區。

．射手座：注意腳的筋骨問題。

．天蠍座：穿著要保暖。

．獅子座：遠離感冒中的人。

