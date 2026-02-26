柯震東成三太子乩身！Netflix超狂台劇打造「東方驅魔神探」

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演的Netflix影集《乩身》將於4月2日上線。影集改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。談及選角，賴俊羽導演表示柯震東身上有一種很真實的少年氣與不服輸的能量，鏡頭前又能在瞬間露出脆弱，這正是韓杰需要的質地。

柯震東在《乩身》詮釋三太子乩身斬妖除魔。（Netflix提供）

柯震東自己也分享：「第一次看劇本時就覺得這個題材很特別。影集中每個角色都很鮮明，無論是三太子還是其他角色，讓整個世界觀變得有趣且完整。韓杰這個三太子乩身的角色，其實沒有什麼為自己活著的理由，他只是想要透過完成三太子給他的任務，替在陰間受罰的父母換取更好的條件與生活。某種程度上，他活著的意義，就是「贖罪」。」對於影集上線的期待，柯震東自己說：「《乩身》有大量的特效與綠幕拍攝，所以當看到後期版本時，比當初拍攝時想像得更好。也因為後期特效工程非常龐大，但呈現出來的效果很完整，不會讓人跳脫故事，會使觀眾沉浸在故事當中。」

王柏傑在《乩身》顛覆既定神明形象。（Netflix提供）

在劇中飾演三太子的王柏傑，這次以神格化身現身《乩身》，談到角色設定，他表示自己有先跟三太子打聲招呼：「因為三太子是神明，我當初有帶著劇本跑到汐止的三太子廟跟祂講一聲：『我要演祢，沒有任何不尊重的地方，不過因為我們的劇本比較特別一點，是不像既定形象的三太子，希望三太子可以理解。」

而飾演邪派教主「陳七殺」的陳以文，則為故事注入極具壓迫感的反派能量。陳以文分享：「在準備角色的時候我不會特別去想陳七殺是不是反派，而是看清楚他的目的是什麼，認真的去執行他的任務。就像韓杰也在認真的執行他乩身的任務，韓杰在陳七殺的宇宙裡也是大反派。」

陳以文不認自己在《乩身》是邪惡反派，盼觀眾透過人靈兩界交戰獲得啟發。（Netflix提供）

陳以文對於影集即將上線也有很多感觸：「我想每位參與的演、職人員都期待正式上線非常久了，真的『好事多磨』。《乩身》有很大一部分聚焦在人的世界與靈異世界之間的爭鬥，不過如果觀眾去瞭解影集中不同人物的處境和心態，探索自身所處的世界，重新思考人際關係，每個人、每個靈魂之間的互動，應該會有很大的啟發。」

對於《乩身》，導演管偉傑表示：「《乩身》是將台灣宮廟信仰與現代都市融合的奇幻動作影集。觀眾會看到一個『以為很熟悉』，卻截然不同的世界。觀眾在日常生活中看過的廟宇、神明、儀式、物件，將被轉譯成一個帶著叛逆氣息的宇宙。影集擁有大量特效、武打與視覺設計，而且不只是帥，是能在帥中看到態度、叛逆，更會讓人血脈賁張。同時它也在談人如何面對自己的罪與選擇，以及在每個選擇後隨之而來的責任。」

