自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

柯震東成三太子乩身！Netflix超狂台劇打造「東方驅魔神探」

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏等人主演的Netflix影集《乩身》將於4月2日上線。影集改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。談及選角，賴俊羽導演表示柯震東身上有一種很真實的少年氣與不服輸的能量，鏡頭前又能在瞬間露出脆弱，這正是韓杰需要的質地。

柯震東在《乩身》詮釋三太子乩身斬妖除魔。（Netflix提供）柯震東在《乩身》詮釋三太子乩身斬妖除魔。（Netflix提供）

柯震東自己也分享：「第一次看劇本時就覺得這個題材很特別。影集中每個角色都很鮮明，無論是三太子還是其他角色，讓整個世界觀變得有趣且完整。韓杰這個三太子乩身的角色，其實沒有什麼為自己活著的理由，他只是想要透過完成三太子給他的任務，替在陰間受罰的父母換取更好的條件與生活。某種程度上，他活著的意義，就是「贖罪」。」對於影集上線的期待，柯震東自己說：「《乩身》有大量的特效與綠幕拍攝，所以當看到後期版本時，比當初拍攝時想像得更好。也因為後期特效工程非常龐大，但呈現出來的效果很完整，不會讓人跳脫故事，會使觀眾沉浸在故事當中。」

王柏傑在《乩身》顛覆既定神明形象。（Netflix提供）王柏傑在《乩身》顛覆既定神明形象。（Netflix提供）

在劇中飾演三太子的王柏傑，這次以神格化身現身《乩身》，談到角色設定，他表示自己有先跟三太子打聲招呼：「因為三太子是神明，我當初有帶著劇本跑到汐止的三太子廟跟祂講一聲：『我要演祢，沒有任何不尊重的地方，不過因為我們的劇本比較特別一點，是不像既定形象的三太子，希望三太子可以理解。」

而飾演邪派教主「陳七殺」的陳以文，則為故事注入極具壓迫感的反派能量。陳以文分享：「在準備角色的時候我不會特別去想陳七殺是不是反派，而是看清楚他的目的是什麼，認真的去執行他的任務。就像韓杰也在認真的執行他乩身的任務，韓杰在陳七殺的宇宙裡也是大反派。」

陳以文不認自己在《乩身》是邪惡反派，盼觀眾透過人靈兩界交戰獲得啟發。（Netflix提供）陳以文不認自己在《乩身》是邪惡反派，盼觀眾透過人靈兩界交戰獲得啟發。（Netflix提供）

陳以文對於影集即將上線也有很多感觸：「我想每位參與的演、職人員都期待正式上線非常久了，真的『好事多磨』。《乩身》有很大一部分聚焦在人的世界與靈異世界之間的爭鬥，不過如果觀眾去瞭解影集中不同人物的處境和心態，探索自身所處的世界，重新思考人際關係，每個人、每個靈魂之間的互動，應該會有很大的啟發。」

對於《乩身》，導演管偉傑表示：「《乩身》是將台灣宮廟信仰與現代都市融合的奇幻動作影集。觀眾會看到一個『以為很熟悉』，卻截然不同的世界。觀眾在日常生活中看過的廟宇、神明、儀式、物件，將被轉譯成一個帶著叛逆氣息的宇宙。影集擁有大量特效、武打與視覺設計，而且不只是帥，是能在帥中看到態度、叛逆，更會讓人血脈賁張。同時它也在談人如何面對自己的罪與選擇，以及在每個選擇後隨之而來的責任。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中