娛樂 電視

鍾欣凌秀英語狂講 哈林當場爆走開嗆：我扁妳喔！

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》，邀藝人蜜雪（左起）、鍾欣凌、GiGi，與貝克宇（右起）、曹雅雯、王顯瑜同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》，邀藝人蜜雪（左起）、鍾欣凌、GiGi，與貝克宇（右起）、曹雅雯、王顯瑜同上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》年後迎來全新一季節目，首集邀來藝人鍾欣凌、「蜜雪薇琪」成員蜜雪、「GiGi」林如琦、歌手曹雅雯、「留美星二代」貝克宇與主播王顯瑜等來賓。幾位有國外生活經驗的藝人聊起「講話喜歡夾雜英文」，沒想到鍾欣凌竟然惹怒眾人，還讓哈林說出：「我扁妳喔！」

哈林一身黑色勁裝主持全新一季節目。（公視提供）哈林一身黑色勁裝主持全新一季節目。（公視提供）

鍾欣凌一開始先對蜜雪說「小時候看過她，但不可能！她長得一模一樣」，還對蜜雪說「妳真的看起來像小朋友耶，氣質像大學生的感覺，我以為是新人」，哈林聽了打趣說：「鍾欣凌她小時候看過妳，她現在『長大』了」，鍾欣凌只好尬笑。

母親崔佩儀日前在《哈！真相大白了》參賽鎩羽而歸，貝克宇也想「王子復仇」，說要幫媽媽拿到當集的終極探員證「金豆」。貝克宇與蜜雪同為美國波士頓伯克利音樂學院畢業的高材生，哈林表示蜜雪保養得宜，「看起來像大他三、五屆而已」，沒想到蜜雪直接說「我去念柏克萊的時候，貝克宇他還沒出生耶」，讓資深大前輩哈林忍不住嘆「不要這樣子講嘛，這樣講其實我會有點難過耶。」

藝人GiGi（左）、鍾欣凌逗趣互動。（公視提供）藝人GiGi（左）、鍾欣凌逗趣互動。（公視提供）

幾位藝人們聊起朋友群中有「講話喜歡夾雜英文」者，蜜雪先發難表示自己很多朋友確實如此，「有些是真的還滿做作的」，GiGi則認為「他們可能在國外念書，但很多其實不是」，鍾欣凌也忍不住秀一段中英摻雜「你這個cookie too crispy，我cook都不會煮那麼long」，讓蜜雪立刻笑說「給他打下去！」哈林馬上瞬間扳起臉說「我扁妳喔！」還笑說「這聽了真的會忍不住握起拳來！」連鍾欣凌自己都笑說「這我聽了就很想殺他」，讓現場來賓笑到捧腹。

