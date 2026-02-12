演員稱《世紀血案》未獲授權 律師：脫罪假議題

《世紀血案》演員群除紛紛道歉外，更聯合聲明製作方停止使用其肖像、聲音、表演等。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》改編自真實事件林宅血案引發爭議，演員及工作人員發表聯合聲明，稱製作方保證已取得合法授權才進行拍攝，且製作方還故意不告知劇本重要爭議之處，會阻止該片製作、上映及任何形式的露出。

律師陳君瑋11日晚間在臉書發文表示，《世紀血案》演員想打團體訴訟，提告製作單位欺騙有取得受害家屬的授權，但他想問一件事：「當你看到劇本結論指向是史明策劃，這有可能取得林義雄授權嗎？如果你說『我是為了糊一口飯吃+我對於歷史無知』或許勉強給過，但『授權與否』根本只是脫罪的假議題？」

描述林宅血案電影《世紀血案》，因未獲得林義雄及家屬的授權即製作，引發社會極大爭議，《世紀血案》演員群不只道歉，10日更集體聯合聲明痛批製作方的行為已對當事人與家屬造成「難以彌補的二度傷害」，坦言目前最重要的，是全面阻止電影繼續製作、上映及任何形式曝光，並且要求製作方立刻停止使用其肖像、姓名、聲音與表演內容，並警告若未即刻配合，將依法提告、全面追究責任。

