男星靠3作品養一家老小 恢單尾牙中6千… 豪氣加碼捐4萬

曾國城、唐從聖、「小煜」楊奇煜、蔡燦得、張復建、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲、方宥心、劉修甫出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城、唐從聖、「小煜」楊奇煜、蔡燦得、張復建、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲、方宥心、劉修甫9日出席果陀劇場「馬耀新程 故事奔馳」尾牙暨《三個傻瓜》慶功宴。曾國城與果陀劇場交情深厚，以2025年演出《冒牌天使》主演身分到場，他去年尾牙被封為「行走的紅包」，今年不僅再加碼紅包，還化身主持人拱藝人接力加碼，現場氣氛嗨到最高點。

楊奇煜（二排左二）、蔡昌憲（前排右三）主演《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

楊奇煜（左二）演出多齣果陀舞台劇，尾牙抽中6千，加碼再捐4萬。（果陀劇場提供）

「養一家老小」成為當晚最溫暖、也最有共鳴的關鍵字。蔡昌憲率先以此梗感謝果陀，小煜也提到劇團對他家庭與工作的照顧。他原本抽中6000元紅包，上台致詞時感性表示：「謝謝果陀的體諒，2025年三部作品照顧了我一家老小，還配合我小孩的上課時間排練，今年我40歲，所以原本抽到的紅包，再加碼4萬元。」話一說完，全場掌聲與歡呼聲不斷。演出《三個傻瓜》的聶雲、《妳和我和他的真相》的屈中恆，以及《最後14堂星期二的課》的卜學亮，雖未能出席，仍貼心準備紅包慰勞工作人員。

方宥心（左三）、唐從聖（左四）、楊奇煜（右七）主演《生命中最美好的5分鐘》。（果陀劇場提供）

邁入第38年的果陀劇場累積近百齣作品，早已成為台灣劇場的重要指標。新的一年持續以豐沛創作能量前行，現正熱賣的《生命中最美好的5分鐘》、《解憂雜貨店》，以及被譽為「21世紀最奇幻、最具沉浸感舞台劇」的《深夜小狗神祕習題》中文版，將為2026年揭開精彩序幕。

該劇男主角劉修甫將挑戰演出自閉症天才少年，雖尚未正式排練，已提前為角色做準備，他直言這是一次「相當具挑戰性，也讓人更敬佩角色勇敢走出舒適圈、追尋真相」的演出。

蔡燦得（右）、劉修甫（中）與《深夜小狗神祕習題》中文版的演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

張復建（右四）與《解憂雜貨店》演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

此外，下半年全新音樂劇《無事生非FUNKY NOiSY》同樣備受期待，經典之作《ART》將由曾國城、屈中恆、卜學亮原班人馬再赴新加坡演出；《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》也將陸續開賣。2026年果陀劇場持續推出優質好戲，陪伴觀眾滿載而歸。

