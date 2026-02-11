自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星靠3作品養一家老小 恢單尾牙中6千… 豪氣加碼捐4萬

曾國城、唐從聖、「小煜」楊奇煜、蔡燦得、張復建、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲、方宥心、劉修甫出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）曾國城、唐從聖、「小煜」楊奇煜、蔡燦得、張復建、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲、方宥心、劉修甫出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城、唐從聖、「小煜」楊奇煜、蔡燦得、張復建、「大霈」李霈瑜、蔡昌憲、方宥心、劉修甫9日出席果陀劇場「馬耀新程 故事奔馳」尾牙暨《三個傻瓜》慶功宴。曾國城與果陀劇場交情深厚，以2025年演出《冒牌天使》主演身分到場，他去年尾牙被封為「行走的紅包」，今年不僅再加碼紅包，還化身主持人拱藝人接力加碼，現場氣氛嗨到最高點。

楊奇煜（二排左二）、蔡昌憲（前排右三）主演《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）楊奇煜（二排左二）、蔡昌憲（前排右三）主演《三個傻瓜》。（果陀劇場提供）

楊奇煜（左二）演出多齣果陀舞台劇，尾牙抽中6千，加碼再捐4萬。（果陀劇場提供）楊奇煜（左二）演出多齣果陀舞台劇，尾牙抽中6千，加碼再捐4萬。（果陀劇場提供）

「養一家老小」成為當晚最溫暖、也最有共鳴的關鍵字。蔡昌憲率先以此梗感謝果陀，小煜也提到劇團對他家庭與工作的照顧。他原本抽中6000元紅包，上台致詞時感性表示：「謝謝果陀的體諒，2025年三部作品照顧了我一家老小，還配合我小孩的上課時間排練，今年我40歲，所以原本抽到的紅包，再加碼4萬元。」話一說完，全場掌聲與歡呼聲不斷。演出《三個傻瓜》的聶雲、《妳和我和他的真相》的屈中恆，以及《最後14堂星期二的課》的卜學亮，雖未能出席，仍貼心準備紅包慰勞工作人員。

方宥心（左三）、唐從聖（左四）、楊奇煜（右七）主演《生命中最美好的5分鐘》。（果陀劇場提供）方宥心（左三）、唐從聖（左四）、楊奇煜（右七）主演《生命中最美好的5分鐘》。（果陀劇場提供）

邁入第38年的果陀劇場累積近百齣作品，早已成為台灣劇場的重要指標。新的一年持續以豐沛創作能量前行，現正熱賣的《生命中最美好的5分鐘》、《解憂雜貨店》，以及被譽為「21世紀最奇幻、最具沉浸感舞台劇」的《深夜小狗神祕習題》中文版，將為2026年揭開精彩序幕。
該劇男主角劉修甫將挑戰演出自閉症天才少年，雖尚未正式排練，已提前為角色做準備，他直言這是一次「相當具挑戰性，也讓人更敬佩角色勇敢走出舒適圈、追尋真相」的演出。

蔡燦得（右）、劉修甫（中）與《深夜小狗神祕習題》中文版的演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）蔡燦得（右）、劉修甫（中）與《深夜小狗神祕習題》中文版的演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

張復建（右四）與《解憂雜貨店》演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）張復建（右四）與《解憂雜貨店》演員出席果陀「馬耀新程 故事奔馳」尾牙。（果陀劇場提供）

此外，下半年全新音樂劇《無事生非FUNKY NOiSY》同樣備受期待，經典之作《ART》將由曾國城、屈中恆、卜學亮原班人馬再赴新加坡演出；《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》也將陸續開賣。2026年果陀劇場持續推出優質好戲，陪伴觀眾滿載而歸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中