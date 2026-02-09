二二八到美麗島事件 苦苓：可以原諒但不能忘記

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏出席《世紀血案》殺青酒，傳出原來演員們根本不知道有記者會來訪問。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》未獲授權就開拍還舉辦殺青宴，甚至就在殺青記者會新聞見報當天，竟是被害人林義雄7歲雙胞胎生日，雖然5位主演皆已發文表道歉，澄清是被製片公司欺騙，但因製片商費思兔老闆蘇敬軾之前是中國肯德基主席，導演徐琨華的爺爺還曾是警備總部發言人徐梅鄰，遭質疑拍攝動機不單純，網友掀起拒看《世紀血案》浪潮。

今（9）日上午，作家苦苓在臉書發文點出「為什麼會發生林宅血案？」他說，隨著「世紀血案」的電影即將上演的紛紛擾擾，林宅血案的塵封往事又喚起了許多人的回憶，認為這件事的重點其實已經不在「兇手是誰？」（24小時被特務們嚴密監視的房子誰能進去殺人、之後還無影無踪？），重點是「為什麼要殺她們？」

請繼續往下閱讀...

苦苓說，林義雄的老媽媽、3個女兒關反對運動什麼事？關林義雄「涉嫌叛亂」什麼事？為什麼要殘忍殺害她們3位、倖存的一位也身受重傷、完全慘不忍睹？他表示，因為強權統治者要擊垮反對者的手段就是摧毀身心：漫長的拘禁、殘忍的刑求（方素敏說她去獄所看望林義雄時，他的十指指甲都是黑的）以及死亡的威脅，林義雄知道自己可能被求處死刑，但他始終不改其志、不向獨裁者屈服。

此外，苦苓也說林義雄不怕死，但怕不怕最愛的媽媽死、怕不怕你最疼的雙胞胎小女兒死？而林奐均也不是僥倖死裡逃生，職業殺手怎麼可能失手，「那是故意留她一條活命來見證現場的慘狀，讓你知道他們可以有多兇殘；你不要命，但親愛的家人為了你幾乎都沒命了，你還受得了嗎？既然肉體的痛苦你能忍，他們就從精神上、意志上擊垮你，讓你崩潰、甚至悔恨，也給其他反對運動者強烈的警告：這，只是第一個例子而已。」

苦苓坦言述說這些不是為了要挑起仇恨，「不管是二二八、白色恐怖到美麗島事件，我們都可以原諒、但不可以忘記，因為你一旦忘記了就會輕忽，就會不知不覺、毫無警惕的讓某一個威權統治者的陰影逐漸籠罩你。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法