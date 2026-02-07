《世紀血案》引爭議道歉+1 簡嫚書長文聲明曝接演過程「難辭其咎」

〔娛樂頻道／綜合報導〕由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。簡嫚書，今（7日）稍早也於社群發長文聲明，首度正面回應風波，向受害者家屬及社會大眾致歉，並坦言自己是在錯誤認知下接演，深感愧疚與自責。

簡嫚書在聲明中表示，最初接獲邀約時，是演出一名追查真兇的虛構記者角色，身為演員的她，單純以為作品是在取得當事人同意的前提下進行創作，未料實情遠比想像中複雜。她坦言，自己對林家案件背後牽涉的龐大歷史與社會層面理解不足，僅憑劇本內容便誤以為這是一部企圖伸張正義的作品，對此難辭其咎。

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，還沒上映就引發爭議與抵制聲浪。（記者潘少棠攝）

她指出，由於本片取材自真人實事，當初與製作方簽約時，合約中明確載明已取得合法授權，因此才會答應接演。然而直到 2026 年 2 月 1 日的殺青記者會當天，才首次得知該片疑似未聯繫當事人，甚至未取得相關授權即進行拍攝，且當天導演、編劇與製作方代表皆未出席記者會，相關背景資訊也是在現場聽其他演員提及後才初次得知，讓她感到震驚與困惑。

簡嫚書表示，事件爆發後未立即對外發聲，是因為這段期間她與經紀團隊、律師一同檢視合約內容，並確認製作公司確實未取得當事人授權。她坦言，得知自己是在被誤導的情況下接下此案，內心充滿憤怒與不安，更讓她無法承受的是，意識到自己在無意之中，竟可能成為加害結構的一部分。

她直言，這幾天反覆陷入懊悔與沮喪，深感自己對林家案件的理解過於片面，也低估了改編真人真事所涉及的倫理與責任。她強調，已造成的傷害非她所能預料，除了道歉之外，也思考自己還能採取哪些實際行動。

簡嫚書進一步宣布，基於製作方未取得當事人授權、已構成違約，她將不再參與《世紀血案》任何後續相關活動；同時也呼籲所有投入影視創作的工作者，特別是演員，不應只專注於表演本身，而忽略改編真實事件時，必須更全面地思考情、理、法等層面的影響。

她最後表示，對於這起事件感到極度難過與自責，再次向受害者家屬與社會大眾致上最深的歉意。

簡嫚書臉書全文：

