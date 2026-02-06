自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王月昏迷生死關頭曝光 曾國城揭她現況「很虛弱」

曾國城三個月甩肉8公斤，連兒子都看傻。（記者胡舜翔攝）曾國城三個月甩肉8公斤，連兒子都看傻。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立集團「馬立全開」年度尾牙今晚盛大舉行，現場星光熠熠，曾國城今晚露面明顯消瘦不少。他坦言目前體重維持在85公斤，已持續兩個月。他大方承認使用最低劑量的瘦身藥物輔助，三個月內成功甩掉7、8公斤。曾國城笑說：「副作用就是整個人太輕盈了！」甚至連兒子定神一看都驚呼他「瘦成一道閃電」，老婆更開心他終於能穿回以前的帥氣舊衣。

至於員工福利，曾國城旗下的「曾拌麵」海外銷量穩定，尤其歐洲市場反應超乎預期。他豪氣承諾，年終獎金至少一個月，並將帶領數十名員工前往越南胡志明市進行四天三夜的員工旅遊，犒賞大家一年的辛勞。

曾國城帶數十員工爽玩胡志明市，大方承諾年終至少一個月。（記者胡舜翔攝）曾國城帶數十員工爽玩胡志明市，大方承諾年終至少一個月。（記者胡舜翔攝）

資深藝人王月因家中暈倒導致顱內出血，緊急進行開顱與顱骨復原手術。曾國城表示，上上禮拜聽聞恢復狀況不錯，但王月目前仍非常虛弱，曾國城透露，王月當時察覺身體不適，一度還堅持要開車就醫，所幸後來是在戶外撞到花圃被發現，而非一個人在家中，「這是不幸中的大幸，如果在家沒人發現，可能就是下一個小鬼（黃鴻升）。」談及拍攝安全他也藉此呼籲大眾，環境與人身安全必須時刻注意，「遺憾造成不是一時，是一輩子的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中