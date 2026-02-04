自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S大女兒認了「I hate妹妹」 奶音黑歷史被翻出

Elly（右）與妹妹Lily（左）默契十足。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Elly（右）與妹妹Lily（左）默契十足。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代姊妹檔「Elly」許曦文、Lily許韶恩合體登上《ELLE》2月號封面，姊妹同框話題滿滿，私下相處更是默契爆表。兩人笑說，常常只要一個眼神、一個小動作就能笑到停不下來，「但旁邊的人常常搞不清楚，我們到底在笑什麼」，那是只有她們才懂的姊妹暗號，完全不需要翻譯。

這對從小黏在一起的姊妹，如今正站在人生分岔口上。一個離家到美國念書，踏進全新的學習環境；一個剛完成自己的第一場畫展，勇敢把內心世界攤在眾人面前。成長，對她們來說不是分開，而是學著在「離開」與「牽掛」之間找到平衡。

Elly拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Elly拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

回想第一次真正分開，Elly坦言一開始很不習慣，「會覺得心裡空了一塊，有一點寂寞，也特別想家人。」但時間久了，也慢慢學會獨立。她笑說，現在的自己已經是會下廚的大學生，「以前連煎蛋都會煎焦」，如今最拿手的是媽媽教的「鮭魚蒸飯」，被媽媽虧是「偷偷學她的」，語氣裡全是得意。

對Lily來說，送姊姊到國外唸書的那段時間，情緒其實藏得很深。她回憶，想到之後不能一起在台灣，眼淚就忍不住掉下來。Elly當時只是輕輕拍拍她的背，沒有多說什麼，姊妹之間的陪伴，早就不需要言語。

聊到最早的姊妹記憶，氣氛突然變得超荒謬。Lily爆料，媽媽曾在歌裡放進一段童年錄音，Elly用奶音唱著：「I hate妹妹。」那句話後來變成全家的經典笑梗。Elly則笑著解釋，當時只是愛唱反調的小孩，明明該唱「I love妹妹」，卻偏偏要反著來，其實只是吃醋、不懂怎麼分享注意力。

Lily拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Lily拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

長大後，她們更看見彼此不同的一面。Elly眼中的Lily善良又開朗，情緒來得快、去得也快；Lily則覺得姊姊外表冷靜成熟，內心卻住著愛看動漫的小孩，對生活瑣事偶爾也會手忙腳亂。

外界常把她們拿來和媽媽小S年輕時的形象做對比，但其實母女之間的連結超可愛。Elly笑說，家裡會一起追動漫《一拳超人》，還是媽媽先看完再推薦；Lily則透露，三人睡覺一定要抱著娃娃或小物件才能安心入睡。

至於網友瘋傳的小S經典搞笑片段，姊妹倆完全接得上梗。Lily最愛媽媽在《康熙來了》模仿來賓的經典表情，Elly則對「我沒養馬！」這句回嗆周杰倫的名場面印象深刻，「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」笑聲之中，也看得出來，這對姊妹不只共享成長的節奏，也繼承了媽媽的幽默基因。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中