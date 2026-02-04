小S大女兒認了「I hate妹妹」 奶音黑歷史被翻出

Elly（右）與妹妹Lily（左）默契十足。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代姊妹檔「Elly」許曦文、Lily許韶恩合體登上《ELLE》2月號封面，姊妹同框話題滿滿，私下相處更是默契爆表。兩人笑說，常常只要一個眼神、一個小動作就能笑到停不下來，「但旁邊的人常常搞不清楚，我們到底在笑什麼」，那是只有她們才懂的姊妹暗號，完全不需要翻譯。

這對從小黏在一起的姊妹，如今正站在人生分岔口上。一個離家到美國念書，踏進全新的學習環境；一個剛完成自己的第一場畫展，勇敢把內心世界攤在眾人面前。成長，對她們來說不是分開，而是學著在「離開」與「牽掛」之間找到平衡。

請繼續往下閱讀...

Elly拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

回想第一次真正分開，Elly坦言一開始很不習慣，「會覺得心裡空了一塊，有一點寂寞，也特別想家人。」但時間久了，也慢慢學會獨立。她笑說，現在的自己已經是會下廚的大學生，「以前連煎蛋都會煎焦」，如今最拿手的是媽媽教的「鮭魚蒸飯」，被媽媽虧是「偷偷學她的」，語氣裡全是得意。

對Lily來說，送姊姊到國外唸書的那段時間，情緒其實藏得很深。她回憶，想到之後不能一起在台灣，眼淚就忍不住掉下來。Elly當時只是輕輕拍拍她的背，沒有多說什麼，姊妹之間的陪伴，早就不需要言語。

聊到最早的姊妹記憶，氣氛突然變得超荒謬。Lily爆料，媽媽曾在歌裡放進一段童年錄音，Elly用奶音唱著：「I hate妹妹。」那句話後來變成全家的經典笑梗。Elly則笑著解釋，當時只是愛唱反調的小孩，明明該唱「I love妹妹」，卻偏偏要反著來，其實只是吃醋、不懂怎麼分享注意力。

Lily拍攝雜誌封面。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

長大後，她們更看見彼此不同的一面。Elly眼中的Lily善良又開朗，情緒來得快、去得也快；Lily則覺得姊姊外表冷靜成熟，內心卻住著愛看動漫的小孩，對生活瑣事偶爾也會手忙腳亂。

外界常把她們拿來和媽媽小S年輕時的形象做對比，但其實母女之間的連結超可愛。Elly笑說，家裡會一起追動漫《一拳超人》，還是媽媽先看完再推薦；Lily則透露，三人睡覺一定要抱著娃娃或小物件才能安心入睡。

至於網友瘋傳的小S經典搞笑片段，姊妹倆完全接得上梗。Lily最愛媽媽在《康熙來了》模仿來賓的經典表情，Elly則對「我沒養馬！」這句回嗆周杰倫的名場面印象深刻，「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」笑聲之中，也看得出來，這對姊妹不只共享成長的節奏，也繼承了媽媽的幽默基因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法