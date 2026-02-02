自由電子報
娛樂 最新消息

具俊曄穿「27年前大衣」藏深情！陶子剛哭完得知袁惟仁病逝

陶晶瑩下山聞袁惟仁死訊淚崩。（翻攝自Threads）陶晶瑩下山聞袁惟仁死訊淚崩。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈今（2日）籠罩在濃厚的哀戚中，下午眾星友才在金山風雨中參與「大S」徐熙媛的週年雕像揭幕，隨後便傳來「小胖老師」袁惟仁病逝噩耗。全程參與儀式的陶晶瑩才剛哭過，在得知袁惟仁死訊後淚水再度止不住。

陶晶瑩表示前往金寶山路上，一路上淒風苦雨、海面波濤洶湧，難以想像具俊曄這一年是如何每天獨自走過這段孤獨。她透露具俊曄今特地穿上「27年前熙媛送的大衣」現身，S媽則是穿著大S送的鞋向好友們炫耀，家屬們各自用最貼身的方式，感受大S留下的餘溫。

具俊曄穿大S送的大衣守候周年。（經紀公司提供）具俊曄穿大S送的大衣守候周年。（經紀公司提供）

揭幕儀式由小S與蔡康永搭檔主持，陶子形容現場氣氛「含淚不捨中穿插地獄哏」，眾人在風雨中發現，對大S的思念只會越來越長。這座仰望著台北方向的純真少女雕像，承載了所有至親好友的思念。

原先大家正準備遵照大S生前喜愛的氣氛，回到台北聚餐慶祝「重生」，陶晶瑩卻在途中接獲袁惟仁病逝消息，這讓下午才剛為大S哭過的她再度崩潰，哀悼寫下：「小胖啊，你真的⋯⋯唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦。」

曾與袁惟仁在《超級星光大道》默契搭檔的陶晶瑩，不捨地回憶曾期盼小胖老師能康復回來一起唱歌、打麻將互相調侃。她由衷感謝袁惟仁對創作的堅持與曾在節目中的配合，「謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你」。

