網美難忍球星前夫巨鵰 爆料「做到哭出來」

NFL球星麥特．卡利爾（右）與前妻海莉。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國33歲網美海莉（Haley Baylee）曾與NFL球星麥特．卡利爾（Matt Kalil）結婚，不過她爆料兩人離婚原因是無法忍受麥特的「巨鵰」，兩人床上恩愛時因為麥特尺寸太大，海莉還曾做到哭出來。對此，麥特感到十分憤怒，對海莉提告，並求償7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

美式足球球隊「明尼蘇達維京人」球星麥特。（法新社）

美式足球球隊「明尼蘇達維京人」球星麥特與海莉於2015年結婚，但兩人在2022年離婚。去年海莉在一場直播採訪中提到兩人離婚主因，她表示：性事不合是婚姻破裂主因。海莉更誇張形容麥特的巨鵰有「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」。雖然兩人嘗試各種方法想解決問題，但仍無法克服生理障礙，她沮喪說：｢我們已經試過了，根本不可能，除非你搞到哭出來」。

海莉在一場直播採訪中提到兩人離婚主因為性事不合。（翻攝自IG）

麥特得知此事正式對前妻海莉提告，指她侵犯隱私與不當獲利，同時對於海莉提到他巨鵰是「侮辱性且具針對性的評論」，造成他與現任妻子困擾。不僅如此，海莉的言語已經讓麥特感到「不安且驚恐」，進一步造成他「情緒困擾、羞辱、名譽損害及精神痛苦」。

海莉要求法院駁回這項訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述，她表示自己分享的是親身經歷，並表示絕無貶低前夫之意。海莉更多次稱讚前夫人格特質，指麥特是「世上最棒的男人」。

海莉要求法院駁回訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法