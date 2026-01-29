自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

網美難忍球星前夫巨鵰 爆料「做到哭出來」

NFL球星麥特．卡利爾（右）與前妻海莉。（美聯社）NFL球星麥特．卡利爾（右）與前妻海莉。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國33歲網美海莉（Haley Baylee）曾與NFL球星麥特．卡利爾（Matt Kalil）結婚，不過她爆料兩人離婚原因是無法忍受麥特的「巨鵰」，兩人床上恩愛時因為麥特尺寸太大，海莉還曾做到哭出來。對此，麥特感到十分憤怒，對海莉提告，並求償7.5萬美元（約新台幣235萬元）。

美式足球球隊「明尼蘇達維京人」球星麥特。（法新社）美式足球球隊「明尼蘇達維京人」球星麥特。（法新社）

美式足球球隊「明尼蘇達維京人」球星麥特與海莉於2015年結婚，但兩人在2022年離婚。去年海莉在一場直播採訪中提到兩人離婚主因，她表示：性事不合是婚姻破裂主因。海莉更誇張形容麥特的巨鵰有「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」。雖然兩人嘗試各種方法想解決問題，但仍無法克服生理障礙，她沮喪說：｢我們已經試過了，根本不可能，除非你搞到哭出來」。

海莉在一場直播採訪中提到兩人離婚主因為性事不合。（翻攝自IG）海莉在一場直播採訪中提到兩人離婚主因為性事不合。（翻攝自IG）

麥特得知此事正式對前妻海莉提告，指她侵犯隱私與不當獲利，同時對於海莉提到他巨鵰是「侮辱性且具針對性的評論」，造成他與現任妻子困擾。不僅如此，海莉的言語已經讓麥特感到「不安且驚恐」，進一步造成他「情緒困擾、羞辱、名譽損害及精神痛苦」。

海莉要求法院駁回這項訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述，她表示自己分享的是親身經歷，並表示絕無貶低前夫之意。海莉更多次稱讚前夫人格特質，指麥特是「世上最棒的男人」。

海莉要求法院駁回訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述。（翻攝自IG）海莉要求法院駁回訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中